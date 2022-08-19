塌鼻的人有福了！利用功能性結構式隆鼻　一次解決塌鼻和鼻塞內外兼修

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知名健康聯合診所耳鼻喉專科巫清隆醫師說明，要改善塌鼻或短鼻之前，一定要先處理歪鼻，首先必須了解影響鼻子外觀的軟硬骨結構。鼻子外觀的走向可分成上段、中段、下段等三區來看：上段鼻骨，屬於硬骨，運動選手常發生的鼻骨骨折主要就是指此處的斷裂；中段是由上外側軟骨（以下稱「鼻背軟骨」）跟高位鼻中膈軟骨所組成；下段的走向則是由下外側軟骨（以下稱「鼻翼軟骨」）跟尾端鼻中膈軟骨所組成。
巫清隆醫師解釋所謂「結構式隆鼻」，就是將此三區的結構依序拆解，再分別使用不同的手術技巧，依序重建鼻部外觀。首先，上段鼻骨歪斜的矯正，會使用骨鑿將鼻骨兩側截斷後重新定位，術後再使用外固定板避免移位；中段矯正則針對鼻背軟骨跟高位鼻中膈軟骨，採先分離再縫合，必要時使用自體軟骨支架，改善鼻背軟骨的走向；下段鼻頭的歪斜往往合併鼻中膈彎曲，矯正上應從內到外將樑柱拉直，並使用自體軟骨去做鼻尖點和鼻頭修飾。
由上而下依序重建鼻部軟硬骨結構，先把歪鼻處理好，再針對塌鼻的部分選用合適的人工假體如二代矽膠或自體肋骨去改善山根與鼻背高度，才是理想的結構式隆鼻，若歪鼻沒有先處理好，人工假體或自體肋骨不論怎麼墊高都還是歪的。
▲利用功能性結構式隆鼻一次解決歪鼻和鼻塞兩大問題
隆鼻使用「自體軟骨」 矯正外觀和鼻不通
「功能性」的部分指的是「鼻中膈彎曲手術」，即是耳鼻喉科中最常見的鼻中膈鼻道成形術。巫清隆醫師表示，歪鼻患者的鼻腔內部大多有鼻中膈彎曲，亦是導致鼻塞的主因。鼻中膈彎曲代表鼻腔內部存在過多軟骨或硬骨，因此造成彎折。矯正方式就是將彎曲部分移除，保留兩側鼻黏膜並重新固定鼻中膈，即可改善鼻塞問題。
巫清隆醫師指出，「結構式隆鼻手術」中的首選材料，正是移除的鼻中膈軟骨和硬骨；倘若不使用鼻中膈軟骨或鼻中膈軟骨不足時，則須另外取得耳軟骨或使用自體肋軟骨來重建鼻子外觀。
巫清隆醫師建議，同時進行「鼻中膈手術」與「結構式隆鼻」，統稱為「功能性結構式隆鼻」，不但完善利用移除的鼻中膈軟硬骨，也同時改善鼻外觀跟鼻塞困擾的問題。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=54369
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