▲ 車輛修繕 其實您不是只有一種選擇｜BCS博世汽車專業維修 – 讓您無負擔保養愛車！

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而在車輛保固期間，相信絕大部分車主都會選擇前往原廠直營或授權保修廠，主因莫過於是在保固期間內，車主認為原廠相較於外廠較具備「專業」的服務內容，甚至資源都可統一在原廠直接取得，間接認為在原廠保養修繕效率較高，這般情況在歐系等進口品牌尤為明顯。然而，當保固期一過，車主不再享有原廠於保固期內所提供的豐厚資源，便會開始有到外廠保修的想法，而這也使得許多車主苦於花費大量時間尋找兼具原廠修繕品質與實惠價格的選擇。而源自汽車工業大國 – 德國的 Bosch 博世汽車售後零件所提供的 BCS（Bosch Car Service）博世汽車專業維修或許就是車主最佳的解決方案。
媲美原廠的專業等級
一如前述，博世（Bosch）源自德國、且為全球知名的汽車零件供應商之一。國際上有超過半數的汽車品牌，其各式零件、電腦系統以及檢測配備等，均搭載 Bosch 科技及負責製造產品。而 BCS 博世汽車專業維修便是奠基於 Bosch 博世汽車售後零件其強大的科技能量與專業服務品質之上所成立的專業服務，不僅具備媲美甚至超越原廠的標準作業檢修流程，更在Bosch總公司的強大奧援下，擁有各式專業檢測設備與電腦軟硬體系統，讓 BCS 博世汽車專業維修旗下人員能夠在最短時間內找出問題，完成檢修。
系統性的品質管理 成就一致化服務體驗
BCS 博世汽車專業維修作為全球性的專業汽車修繕聯盟體系，旗下合作的各個保修廠理所當然也需要符合 Bosch 謹縝密的品質要求，為此，BCS 博世汽車專業維修設有門檻相當高的審核機制，除了最基本的硬體設備與修繕環境，Bosch 也相當重視維修技師的專業訓練、顧客服務等軟性面向，以及對顧客服務的相關細節、汽車售後零件等都會納入審核內容，也因為博世 Bosch 所奠定的規範與審核制度採取全球統一標準，故通過審核的全球保修廠，連同台灣在內的各據點所具備的維修專業、軟硬體設備甚或是服務品質都完全相同，讓車主無論在哪個 BCS 博世汽車專業維修站皆能享有一致的專業外廠修護體驗，一切都以顧客利益與滿意度作為服務最高原則。由此可見，BCS 博世汽車專業維修對於顧客至上的堅持，逾百年來始終如一。
讓歐系車主完全放心的美好寄託於 1921 年發跡，擁有逾百年歷史的BCS博世汽車專業維修，時至今日仍是 Bosch 博世汽車售後零件提供的重要服務之一。在擁有如此具備跨國團隊的強大資源支持下，BCS 博世汽車專業維修以相對原廠更平易近人的價格，讓每一位車主享有與原廠同等甚至更為卓越的專業、嚴謹與高品質服務體驗，絕對是歐系車主們在原廠以外，最能安心託付愛車的絕佳選擇！
當然，如此具備國際高規格的服務體系，2GameSome 必須眼見為憑！而團隊接下來將會前往 BCS 博世汽車專業維修旗下據點進行實際體驗，敬請觀眾期待本站接下來的深度體驗影片分享。此外，若想要更深入了解 BCS（Bosch Car Service）博世汽車專業維修的服務內容，歡迎洽詢官方網站https://ap.boschcarservice.com/tw/zh。