打呼代表睡得熟？小心睡眠呼吸中止症傷身、傷心、傷伴侶！

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楊聰財醫師表示，該名婦人在診間主述自己入睡困難、睡著後容易被吵醒，詳細詢問後發現，原來是先生打呼干擾了睡眠，經討論檢查確定罹患重度睡眠呼吸中止症。
醫師表示，睡眠呼吸中止症並不罕見，和打呼息息相關，台灣成人1600萬人口當中就約有800萬人會打呼，當中就約有5-10%的人有睡眠呼吸中止症，且絕大多數的患者未能被診斷出來，認知不足是關鍵之一，像是許多人打呼並不嚴重、甚至認為打呼代表睡得香，尤其亞洲人對此危險性的認知較低，常是親友發現有嚴重打呼或是發現睡眠呼吸中止，才就醫檢查找出原因。
此問題相當容易無意中影響到枕邊人形成惡性循環，也可能兩人都無所察覺，出現如前述案例的情況。索性在醫師建議下檢查並治療，該案例先生打呼獲得明顯的改善，婦人失眠也改善很多，夫妻二人進入健康的良性循環。
睡眠呼吸中止症影響有多廣？醫：是不少慢性病潛在元凶！
楊聰財醫師表示，睡眠呼吸中止症好發在年紀較大、男性、肥胖、呼吸道狹小、吸菸者等族群身上，睡覺時上呼吸道反覆塌陷，導致呼吸道阻塞無法呼吸，白天容易嗜睡，靜下來或無聊時無法保持清醒或集中注意力，如有這些情況應提高警覺，其使高血壓增加33%、心肌梗塞增加6倍、中風甚至高達6-23倍，也連帶影響行車安全，引發車禍機率是正常人的7倍之多。
前述重度睡眠呼吸中止症的案例，也因睡著時打鼾呼吸道阻塞，使得夜間反覆缺氧，在費力吸氣時造成交感神經亢奮及嚴重的胃食道逆流，間接導致血壓竄升極喉嚨莫名發炎，長期下來就可能造成中風、心肌梗塞等心血管後遺症，以及氣喘、肺阻塞等問題。醫師提醒，睡眠呼吸中止症可說是不少慢性病的潛在元凶，不可忽視。
睡眠呼吸中止症檢測２方向，治療多元盡早改善確保健康！
楊聰財醫師指出，睡眠呼吸中止症是可以透過儀器檢測出來的，包括前往醫院、睡眠中心進行評估，以及居家型睡眠呼吸中止症檢測工具，確診後治療方式相當多元，可與醫師詳細討論。
醫院、睡眠中心檢測：此方式會在身體上放置感應器監測睡眠，位置包括於胸部監測心臟活動、於眼皮衡量睡眠階段、於頭部檢測大腦電信號、於腿部評估肌肉活動，並於鼻腔插管監測呼吸、血氧儀於手指監測氧氣水平、測量帶圍繞於胸部及腹部測量呼吸，並經當事人允許拍攝睡眠研究、了解睡眠行為，是相當全面的檢查。不過安排到一個陌生環境睡覺接受檢測，也有可能因心理因素而失準，或是因床位一位難求而作罷使問題更加嚴重，因此也鼓勵可循居家睡眠檢測工具。
居家睡眠檢測工具：楊聰財醫師建議，發現睡眠問題者，可先就近尋精神科醫療團隊作初步診斷，若經檢查發現睡眠呼吸中止症的可能性高，可安排居家型的睡眠呼吸中止症檢測工具，其費用較低、需放置裝至少、且可於居家等熟悉環境施測也較不易失準。
多元治療方式：不論以何種方式檢測、睡眠呼吸中止症為輕度或重度，根據美國睡眠醫學學會發表的治療指引，都建議以陽壓睡眠呼吸器治療，藉由持續送出空氣正壓，防止呼吸道在睡眠期間塌陷而阻塞，不過其需帶著面罩睡覺會是個需要克服的心理障礙。其他治療及改善方式也包括減重、配戴口腔矯正器、手術治療等，治療方法多元，可與醫師詳細討論，選擇適合自己的方式。
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