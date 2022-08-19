特企／正官庄「蔘」情獻上　中秋擄獲人心送禮指南！

我是廣告 請繼續往下閱讀
正官庄中秋好禮多重送 加入[email protected]送祝福 再抽LINE POINT 5,000點
「擄獲人心送禮指南」好人緣直線飆升！
即日起至9/12加入正官庄[email protected]即可製作正官庄x爽爽貓x小勞撫專屬中秋賀卡發送給好友，賀卡分享至正官庄官方粉絲團即可參加抽獎，有機會得到LINE POINT 5,000點(市值NT$5,000元)、頂級雙效滋補「天鹿EVERYTIME」10入及NT$300元購物金，此外，正官庄門市與官方購物網站也一連祭出眾多滿額禮，今年「蔘」級中秋好禮就到正官庄！
贏得長輩歡心首選「高麗蔘良蔘萃取液」
中秋節想要對長輩表示滿滿敬意，無疑首選「高麗蔘良蔘萃取液」保留完整頂級良蔘精華並結合珍貴的靈芝子實體，雙效滋補全方位提升保護力、調節免疫力，正官庄「高麗蔘良蔘萃取液」呵護價NT$4,888元(原價NT$5,200元)，今年中秋就靠「高麗蔘良蔘萃取液」全方位寵愛長輩，贏得長輩心！
擄獲閨蜜好人緣「GoodBASE系列」
身邊女性朋友總是說中秋節收到太多月餅、蛋黃酥禮盒吃不完嗎？正官庄美妍擔當GoodBASE系列(註 )，必定是你的新選擇！守護女性美妍力GoodBASE 美妍飲系列30入2盒NT$3,888元(原價NT$5,000元)，4盒下殺67折NT$6,750元(原價NT$10,000元)；超人氣3大莓果全方位養妍美容「GoodBASE高麗蔘莓果飲」30入2盒特價NT$3,688元(定價NT$5,000元)，4盒享66折NT$6,688元(原價NT$10,000元)，想要送到女性的心坎裡，選GoodBASE系列準沒錯！
提升職場好人氣「傳承蔘之禮」
正官庄經典明星商品組「傳承蔘之禮」，即撕即飲的貼心設計，方便忙碌上班族隨時隨身提升保護力、增強體力，送給同事、客戶還是合作夥伴都很適合，內容包括補氣補力擔當高麗蔘精EVERYTIME 10入、三倍精純高麗蔘精EVERYTIME PLUS 15入，及依古法添加蜂蜜，滋潤養生的高麗蔘精EVERYTIME秘 10入，明星價NT$2,580元(原價NT$2,710元)，中秋節跟著正官庄一起送出好元氣！
正官庄隆重巨獻限定「韓式絲布包裝」 挑戰送禮質感天花板！
今年中秋正官庄幫你顧好裡子面子！蔘情獻上「韓式絲布包裝」服務，藉由包裝職人手法讓禮品展現出古典、奢華的大氣美，不僅表達對收禮者的滿滿敬意，亦可展現送禮的質感品味。即日起於正官庄門市購買指定商品即享限量質感十足的「韓式絲布」精美包裝服務；正官庄官方購物網站指定商品加購NT$100也可獲得精緻包裝！
更多資訊請洽門市或上正官庄官方購物網：https://reurl.cc/2Z3k4O