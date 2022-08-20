《仙女姐姐》主視覺曝光！吳念軒仿空中飄浮　大秀好腰力

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吳念軒在《仙女姐姐來我家》戲裡飾演戲劇執行製作王琥珀，戲外拍攝主視覺時也不忘角色上身，在女主角夏朧拍攝「仙女照」時，不忘打氣加油：「很好！采竹（女主角名）再來，再一個！」下一秒還拿起吹風機幫夏朧吹出飄逸仙女美感，沒想到他被攝影師一陣閃光燈閃到眼睛睜不開，不小心失手把夏朧頭髮吹得歪七扭八，他的助攻「傑作」讓現場所有工作人員笑到不行。輪到吳念軒自己上陣拍攝時，眼神一秒變成「王琥珀」的溫柔善良，但私下又不失幽默調皮性格，當工作人員好奇問他身上配件側背包裡放了什麼，只見他東掏西找後，竟比出拇指、食指做出愛心手勢對鏡頭放電，讓工作人員直呼好會撩。
女主角夏朧拍照時，攝影師希望可以帶有甜蜜感，早就把劇本背到滾瓜爛熟的她，一秒化身成仙女采竹，腦袋不停回想劇本中和吳念軒的甜蜜戲場次，想像竹仙女如何努力體驗人間愛情、懂得人心才能回到天庭，也希望將這樣的感情傳達給鏡頭前的觀眾們，所以當吳念軒在鏡頭外幫她打氣加油，還親手操控吹風機幫忙，即便「笑果」十足，仍充滿甜蜜感面露甜笑，大方回獻法式飛吻對吳念軒表示感謝。
衛視原創《仙女姐姐來我家》是一部具有奇幻色彩的家庭輕喜劇，劇情輕鬆幽默又溫馨感人。講述一個沒有心、不懂得人間情慾的竹仙女—采竹（夏朧 飾演），被王母娘娘打入凡間，必須懂得「人心」，才能重返天庭。於是祂遇上了在人間擁有超高「陰德值」的人類—王琥珀（吳念軒 飾演），以及可愛的王家一家人王爸-王富貴（尹昭德 飾演）、王媽-黃寶石（李之勤 飾演）、大姐王翡翠（韓瑜 飾演）、二姐王珍珠（黃薇渟 飾演）、三姐王珊瑚（李聿安 飾演），兩人從此展開了奇妙的人仙情緣，這根耿直竹子，到底能不能順利得到夢寐以求的那顆「心」？10月4日起，每週一至週五晚上8點，衛視中文台全台首播，敬請期待！（編輯：楊穎軒）