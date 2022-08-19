蟬聯「2022 亞洲企業最佳雇主獎」台灣米其林打造幸福職場
延續2021年的殊榮，台灣米其林今日（8/19）再度榮獲由亞洲資深人力資源專業雜誌 HR Asia 所頒發的「2022 亞洲企業最佳雇主獎」（HR Asia Best Companies to Work For in Asia)），充分體現品牌於人才培育、員工福祉及工作環境等面向推動的不遺餘力，積極打造幸福職場成為亞洲區最具指標之一的幸福企業。
今年適逢台灣米其林在台深耕 50 週年，米其林深知欲創造更美好的移動體驗，必須基於米其林堅定的人才戰略，在「一切皆可持續」的願景及目標下，不懈追求找到人、利潤及環境三者之間的最佳平衡。人是一切的核心，圍繞著「人」，米其林推動多樣性與包容政策，保障平等，尊重不同，多元包容。品牌更致力創建「具競爭力的獎酬福利」、推動「員工職能發展計劃」及提升「健康安全具幸福感的職場環境」等。
米其林也相信「移動」為人類進步發展中不可或缺的要件，因此在持續提供消費者更安全、更環保、更便捷和更有效率的移動體驗背後，不停吸引具有共同目標的人才相聚，並在共創企業卓越績效之餘，鼓勵員工持續參與支持各類型公益活動，落實企業社會責任。
除了積極留住好人才，米其林也在環境永續上做出貢獻，以創新科技提升輪胎中可持續材料比例，預計 2050 年將達到 100% 使用可持續材料，降低環境衝擊，成為幫助人類發展永續之路上的創新夥伴。
台灣米其林表示，我們始終將人才視為企業的核心資產，並將員工發展與福祉視為企業重要使命，今年能夠蟬聯此殊榮，獲頒「2022 亞洲企業最佳雇主獎」是全體員工共同努力的成果。
也再次給予企業經營精神的肯定，將引以為傲的品牌邁向另一全新里程碑，期許與全體同仁持續共好，續寫品牌全方位幸福職場。