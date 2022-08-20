▲ Gogoro Delight 女孩會愛？瑜伽教室正妹來看車說真話！

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超乎想像的輕巧 153cm 身高輕鬆操控
首先，三位對於全新 Gogoro Delight 車色感到驚艷，且車身細節處配備的鍍鉻元件，瞬間成為三位自拍、照鏡子整理妝容與髮型的設計。身高僅有 153cm 的關關，對於 Gogoro Delight 僅有 729mm 的座高感到驚喜，「雙腳貼地」讓關關感到滿滿的安心感，且省力中柱更讓關關第一次嘗試駐車就成功，驚訝的表情完全寫在臉上。
而全新 Gogoro Delight 所配備的省力牽車模式、倒車模式等，更是讓三位女性驚呼連連，讓牽車上人行道停車、從路邊停車格移車出來等動作不再費力費時。三位正妹的驚訝處還不僅如此，可收合折式的置杯架，不僅設計擄獲三個人的芳心，且再也不用擔心置杯架被人放置垃圾；特別精心設計的「AIRCUSH」防撞緩衝材質，也可以好好保護美腿，不用擔心碰撞所造成的小傷疤。
就像香氛蠟燭般的點綴 儀式感添增用車樂趣
香氛的儀式感，是許多女性生活中不可或缺的重要元素，在 Gogoro Delight 上也貼心展現，除了車廂內獨創設計的香氛以外，把手與車廂內都使用抗菌材質，Tiffaany 對此更留下深刻印象：「小時後坐媽媽的機車，有時候車廂內放沒曬乾的雨衣放過夜，隔天一打開就有很不好聞的霉味，現在若有了這種香氛設計，連安全帽都可以香香的，讓騎車時都有好心情！」
此外，利用燈光給予便利與安心感，也是全新 Gogoro Delight 的獨門絕活，車廂內特殊設計的U型照明燈，讓照明都充滿了巧思，而比照汽車規格的 Class D 頭燈設計，並具有安心護送功能，停車在暗處後可給予足夠的照明，更讓人多了些貼心的感受。
實用的聰明科技 添增用車便利與安全性
雖然三位女性對於機車科技不算熟悉，但一騎上全新 Gogoro Delight 體驗之後，對於輕巧好操控的特性都感到肯定。關關對於 SBS 前後連動煞車的平穩性感到滿意，Tiffany 則喜歡平順與線性的動力曲線，兩人對於使用後會自動關閉的過彎感應方向燈都備感貼心，更是最讓兩人印象深刻的聰明科技。此外，全新 Gogoro Delight 還配備有雨天模式功能，可以減少雨天騎乘時的動力輸出，讓騎乘更為安全以外，購車後還可以選配 TCS 循跡防滑功能，進一步增加安全性。
最真實的體驗實證 全新 Gogoro Delight 用實力擄獲女性芳心
透過三位女性的實際體驗與騎乘，對於全新 Gogoro Delight 皆留下了極為正面的好印象，不僅有切合女性審美觀的外觀造型，透過細節面的精心打造，讓騎乘時不僅多了份輕巧與安心，還可不時的給予會心一笑的貼心，對於由女性團隊設計打造、瞄準女性使用為主的全新 Gogoro Delight 而言，讓其「女性適用」的定位名符其實，相信是未來女性購車時不可錯過的重點考慮車款。