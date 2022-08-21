秋燥傷肺咳不停？　中藥材「貝母」止咳化痰

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臺中榮總灣橋分院中醫師唐佑任表示，平時可透過五行學說「金為肺、木為肝、水為腎、火為心、土為脾」的原則，從立秋開始加強食用白色原型食物，例如白木耳、豆漿、白蘿蔔、茯苓、白芝麻、山藥、白合等來養生；而近來許多長新冠症候群的患者因立秋之後天氣轉換，出現頻繁咳嗽的症狀，就可使用白色中藥材「貝母」入菜加以改善。
「貝母」化痰止咳 多種類功效皆不同
唐佑任說明，「貝母」屬於百合科，為多種植物的乾燥鱗莖，味苦性寒，為傳統醫學臨床上常用的呼吸道中藥材。例如常有呼吸道不適症狀，或確診康復出現疲倦乏力、口乾舌燥、咽喉乾涸、皮膚乾癢等症狀，都可以利用「貝母」清熱潤肺、化痰止咳和散結消腫，且對於因痰熱咳嗽、痰中帶血和潰瘍腫毒等疾病也有療效。
而依據產地不同，貝母種類達8種之多，功效和使用時機也大不相同，其中「川貝母」性微寒味甘，止咳化痰之效較強，且有潤肺功效，痰多痰少均可使用，特別適用於肺燥或秋燥所致的咳嗽、咽乾口渴；而「浙貝母」瀉火消炎的功效較強，適應咳嗽胸痛、惡寒發熱、有腥臭膿痰、大便乾燥、舌紅口乾的患者，是治療肺膿瘍及後期肺結核的良藥。
藥性偏寒適合高熱型肺炎 需諮詢中醫師評估
唐佑任提醒，貝母雖然是治療咳嗽氣喘的良藥，但因藥性偏寒，適合高熱型肺炎，或呼吸道感染後誘發的氣喘症狀，如果是外感風寒後的患者服用反而會加重病情，所以建議有明顯症狀的病患，應諮詢中醫師評估後再使用，才能對症下藥。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=54861
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