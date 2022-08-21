限量99輛、亮相即售罄，Bugatti推出終極敞篷跑車W16 Mistral！

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採敞篷設定的W16 Mistral，開發靈感來自羅納河谷吹拂的西北風，穿過穿過法國南部蔚藍海岸的別緻城鎮，進入地中海。W16 Mistral搭載著與Chiron Super Sport 300+相同、可輸出1,600PS最大馬力的W16引擎，配置的單體式車體並非單純把A柱上方結構切除，而是完瘸重新設計，兼顧剛性、造型與空氣動力。
W16 Mistral在Bugatti歷史中極具歷史意義，設計團隊以1934 年Type 57 Roadster Grand Raid作為藍本，在當時Type 57 Roadster Grand Raid可說是優雅跑車設計的巔峰，雙峰空力頭枕後蓋設計，完美融入流線車體中，中央的V型後擋玻璃黑、黃配色成為最大特色。
W16 Mistral獨特的黑色塗裝，帶有一絲絲松露棕色與微妙的黃色調，車身上緣在改為敞篷設計後，仍保有環艙感，曲面前擋風玻璃貼合A柱與側窗連成一氣，具備類遮陽板的效果，同時提供良好的視野，再延伸至側進氣口勾勒出C字形線條，這樣的設計也讓車側線條顯得更為緊緻纖細，並且提供良好的氣流效應，同時將引擎進氣口移至座艙後上方，向Type-57與Veyron 16.4 Grand Sport致敬，車頭依然維持Bugatti最具代表性的馬蹄型水箱護罩，搭配兩側進氣壩線條，形成全新的3D立體樣貌。車尾部分，則是融入了Bolide X樣式尾燈。
W16 Mistral依然應用最新工程科技，除了碳纖維材質，亦導入先進複合材質、以及採3D列印技術製成之鈦合金與鋁合金材質，在維持高剛性同時，盡可能達到輕量化效果，以確保最極端的條件下實現最佳操控和性能。
座艙部分則是維持Chiron相同陳設，提供優雅與奢華體驗，並且確保在車速達420km/h時能仍判讀各種訊息，車內大量使用鈦、鋁與柔軟無瑕疵之皮革，其中門飾板使用精心製作的格狀紋路編織皮革包覆，排檔感也以整塊實心鋁切削製成，並嵌上一件琥珀。
W16 Mistral 將僅限量生產99輛，建議售價為 500 萬歐元，預計於 2024 年開始交付，而且W16 Mistral與過去所有Bugatti限量車款相同，發表即售罄，基本上此類頂尖車款，大多在發表前都已由全球最頂尖的超跑收藏家訂購一空，凡人僅能先看看照片了。