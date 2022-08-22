不可以色色！　「片片看太多」恐使大腦和身體變得很糟糕

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▲ 網路爲人民帶來便利，卻也衍生出網路安全性的問題。（示意圖／Pixabay）
根據外媒Fight The New Drug報導，B先生曾是一名「重度網路成癮者」，沉迷於觀看色情內容，每週花在網路上的時間超過20個小時。目前他已經戒掉網癮，有了一份穩定的工作，並致力於幫助沉迷網路的人戒除網癮。身爲一名成癮康復專家，他每天的工作是為成癮的民眾提供諮詢與心理治療服務。 B先生之言，「來我這裏治療的人，最年輕的只有16歲，最年長的已經60多歲了，沉迷於色情內容，使他們的大腦和身體變得很糟糕」。
網路色情內容對我們造成的有害影響一、色情內容鼓勵自我滿足
沉迷於觀看色情內容，會導致人們缺乏「延遲滿足」的能力。大腦越來越專注於自認爲「令人愉悅」的事情，變得更難控制自己的原始慾望。
二、色情內容破壞價值觀
當人們觀看色情片時，潛意識會以一種令人不安的方式，快速分析、翻譯並理解它正在接受的內容，並逐步改變人們的行為。含有扭曲幻想和誇張內容的色情片，可能改變價值觀，驅使人們在現實生活中，對性行爲抱有不切實際的幻想。
▲ 色情內容可能破壞人們的價值觀，導致他們抱有不切實際的幻想。（示意圖／Pixabay）
三、色情內容導致勃起功能障礙
看色情片會導致勃起，若這種勃起變成習慣，未來不看片，可能導致勃起功能障礙，直接影響現實中的性生活。
四、色情內容削弱社交慾望
在大多數情況下，看色情片需要單獨進行，因爲一般人們爲此感到羞恥。若沉迷於獨自一人瀏覽網路內容，會削弱人們的社交慾望，逐漸失去面對人群的能力。
總而言之，沉迷於網路有害無益。網路成癮只是暫時的，而生活是進行式的，一時的快樂不值得我們賠上自己的人生。我們應該學習合理分配時間，放下手中的滑鼠，積極和家人朋友溝通、開始認真學習或工作，完成真正有價值的成就。
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