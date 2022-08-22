COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

特企／國內第一個環保品牌NFT！「華生63」限量超新潮

▲紅樓創新技術策略長吳文伯（左一）、NFT PM產品經理方心妤（左二）、執行長陳仲彥（右一）、華生集團董事長胡端圓（右二）合影。（圖/品牌提供）
▲紅樓創新技術策略長吳文伯（左一）、NFT PM產品經理方心妤（左二）、執行長陳仲彥（右一）、華生集團董事長胡端圓（右二）合影。（圖/品牌提供）

本報訊

2022-08-22 12:07:59

素來重視環保議題的英國酷玩樂團（Coldplay）主唱克里斯馬汀（Chris Martin），在不停地和專家討論如何讓演唱會減少碳排放、環境更友善以後，2021年10月，全新的「環境友善」巡迴演唱會—星際漫遊 (Music of the Spheres)誕生了。

我是廣告 請繼續往下閱讀
原來環保也可以很新潮、讓聽眾體驗尊榮，而這正是「華生63NFT」所要賦予消費者的體驗。客觀來說，NFT引發不少過度炒作的亂象，而NFT的哄抬炒作也引發許多欺詐盜竊事件，舉例來說，《Axie Infinity》的以太坊側鏈被駭很聳動，總值約6億2,500萬美元的加密貨幣被盜。

然而，今年有一大趨勢值得關注，NFT不再只是數位藝術收藏，還有更多結合賦能與線下體驗的「賦能NFT」（Utility NFT）出現。這項重要趨勢，指向了大型企業發行NFT的必要性以及高賦能、高安全的特質。

8月限量「華生創始NFT」產業先進共同持有
可飲用玻璃瓶裝水1箱

華生集團提供長期飲水，深耕ESG超過一甲子，落地執行『減塑』於環境保護、社會責任、公司治理，將環保DNA深深植入台灣各角落。

適逢華生集團創立第63年，在長期關注飲水議題63年之下，第一波『華生創始NFT』宛如環保基因鏈的NFT，已由產業先進共同持有，包括：行政院、交通部等多處公家機關代表，雲豹能源、永豐商店、阿瘦集團等重要民生集團，台灣區塊鏈愛好者協會、社團法人中華亞太區塊鏈應用推廣協會、天下雜誌永續會代表等。

擁有「華生63 NFT」的價值，代表每一份心力共同努力於減少塑料對地球的負擔、啟動環保減塑的日常消費，讓地球變得更綠。

方案內容包含免費玻璃瓶裝水20入x1箱， 免費環保回收空瓶、服務送上樓，以及身體力行參與華生集團水循環或回收體驗行程。還能參與「華生水水體驗館一日遊」，跟著台灣ESG先行者胡端圓董事長走訪館藏及設施。

8/25販售珍藏款「華生63-ESG NFT」2980元
享受萬元禮物回饋

8月25日正式公開販售「華生63 NFT」63顆，每顆售價新台幣2980元，方案內容包含免費A+麥飯石礦質水 4桶、免費玻璃瓶裝水20入 x 1箱 （原市價$600+市價$500），免費環保回收空桶、服務送上樓，贈送Sodastream舒達氣泡水機1台（原市價$2,380）或是太和工房700ml環保水壺2只（原市價超過$2,000）！

還能共同減少製造瓶塑，以及做公益：每販售一顆NFT，華生捐100元給社福單位。還能參加「華生水水體驗館一日遊」，跟著台灣ESG標竿胡董事長走訪館藏及設施，以及身體力行參與華生集團水循環或回收體驗行程。

華生集團將環保DNA植入台灣各個角落，下個一甲子將繼續將此精神永遠記載在區塊鏈上，開啟華生NFT元年。

特企／大甲鎮瀾宮「MAZU DAO」NFT　9尊媽祖現身元宇宙

含金量超高NFT！五月天瑪莎空降與社群成員互動

進軍元宇宙！家樂福元普渡NFT　驚喜賦能「獎」不完

名人加持NFT賺翻？先確認有無「4大價值」：否則只是JPG

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀