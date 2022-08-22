特企／《跑跑卡丁車RUSH+ 2022大師賽》 總決賽完美落幕
由NEXON旗下手機競速遊戲「跑跑卡丁車RUSH+」主辦的《跑跑卡丁車RUSH+ 2022大師賽》總決賽於上周六（8/20）圓滿結束，本屆賽事冠軍隊伍由「Ruthless」獲得，贏得現金20萬元獎金，更多詳細賽事資訊請看以下內容。
《跑跑卡丁車RUSH+ 2022大師賽》本屆賽事競爭十分激烈，在歷經長達兩個多月海選、小組賽的賽程，最終在線上觀眾與親臨現場加油的親友團見證下，由「Ruthless」強勢奪冠取得殊榮並抱走20萬元獎金，與冠軍實力旗鼓相當的「平民娛樂吉祥」則是僅以幾分之差獲得亞軍且獲得15萬元獎金，而季軍爭奪也在「MooN車隊」與「暈船勒戒所」的激烈交戰下分出勝負，由「MooN車隊」贏得並抱走5萬元獎金。所有隊伍在獲頒高額獎金的同時，也感謝各大知名品牌momo購物網、POCO、DXRacer迪銳克斯、技嘉AORUS、SteelSeries賽睿以及SOL HELMETS熱情贊助，提供多樣豪禮贈送給選手，豐富程度令眾人直呼「好想要！」。
《跑跑卡丁車RUSH+ 2022大師賽》當日賽事轉播現場，在熱血主持徐展元的帶領下嗨至最高點，除此同時也邀請到知名主播SoBaDRush以及專業賽評朔月為賽事內容點綴。雙方激昂的播報下，除了讓觀賽感受增添不少緊張刺激感，選手們在賽場上的精湛技術更是神乎其技極限發揮，總決賽最後也在主持人的總結下順利落幕。
官方表示，從遊戲上市至今我們致力於提供所有玩家更好的遊戲體驗，持續秉持著「飆速競技、沒有極限」的精神為所有熱愛《跑跑卡丁車 RUSH+》的玩家打造舉辦不同主題、不同層級賽事，透過建立電競比賽環境讓選手們有更多機會提升實戰經驗，展現與發揮個人實力邁向世界的舞台！更多關於《跑跑卡丁車RUSH+》的詳細資訊可透過官方網站或官方社群網站確認。