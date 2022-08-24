太熱擦不住保養品？裸妝大師羅之遠推滲透型保濕保養品！

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對於保濕，裸妝大師羅之遠提到，肌膚缺水並非一直補水就好，「肌膚屏障與肌底結構才是關鍵」，忽略關鍵部分的保養，自然就可能造成肌膚緊繃過乾與敏感暗沈等問題產生。而女性在30歲後，肌膚中的「分子釘」（Ceramide；神經醯胺），將隨年齡逐漸流失，造成肌底結構不穩定，留不住營養及水份。因此，羅之遠推薦「PuraVida分子保濕修護液」，含高達10%的高濃度四重分子釘，強化肌膚屏障、補足肌膚分子釘，讓肌膚保濕鎖水功能不再隨年齡流失，不但適用敏感肌，即使是油性肌膚也無負擔！
鑽石3D網科技、0.1微米的高效精準滲透保養 從根本穩固肌膚屏障
「PuraVida分子保濕修護液」採用來自日本特殊製程，獨到的工法－鑽石3D網科技，高壓高速研磨，讓分子釘成份細緻化至0.1微米，更加精準滲透，直達深入肌底，從根本解決緊繃、乾燥、老化、敏感等肌膚困擾，保留完整的營養直達肌底，有效恢復肌膚健康活力。0.1微米小分子加上高達10%濃度的分子釘，能反射藍光，在光線照射下展現珍貴獨有的「雲朵藍」，一般濃度不足或分子不夠細緻的保養品都無法呈現。
「PuraVida分子保濕修護液」專為濕熱氣候女性誕生 陪妳恢復肌膚健康、自信與活力
IG網紅Irene分享使用心得，「我的肌膚是混合偏油，一定要好好保濕不然有時候一不小心毛孔又很粗大！但基本上我化妝水之後使用這罐就很充足了！PuraVida分子保濕修護液本質上是油，使用上感覺卻如水一般清爽！深入肌膚同時留住營養，從根本牢牢抓住水分！真的不可思議」
「PuraVida分子保濕修護液」專為濕熱氣候的女性誕生，堅持以最簡單、最有效的保養原則，高濃度的深層支持，為女性打造出最 Q 彈完美好膚質，展現更美好的自己。PuraVida寓意「好好生活、積極向前」，也是PuraVida品牌想傳達的理念，希望女性都能以正面態度面對每一天的生活，盡情綻放自己的精彩。
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