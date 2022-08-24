COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

太熱擦不住保養品？裸妝大師羅之遠推滲透型保濕保養品！

▲裸妝大師羅之遠表示PuraVida分子保濕修護液，能透過修護強化肌底結構，達到深層補水，高效滲透，強化屏障的效果。（圖／PuraVida提供）
▲裸妝大師羅之遠表示PuraVida分子保濕修護液，能透過修護強化肌底結構，達到深層補水，高效滲透，強化屏障的效果。（圖／PuraVida提供）

生活中心/綜合報導

2022-08-24 12:00:00

今年夏天迎來一次又一次破紀錄的高溫，悶濕的氣候，如三溫暖裡的蒸氣浴；有敏感肌的妳，如何在戶外炎熱烤曬，室內長時間冷氣放送的狀況下，選擇有效的保養品，持續穩定臉部膚況，完美保濕？由奇士美集團所研發的新品牌PuraVida，最新推出的「分子保濕修護液」，正是為濕熱氣候，特別是為敏感肌膚困擾所設計的滲透型保養品。PuraVida內含「10%高濃度四重分子釘」，並運用獨特「鑽石3D網科技」完整保存養分滲透至肌膚，高補水、高滲透、高吸收，達成長時間深層補水，高效滲透，強化屏障。讓妳在炎炎夏日仍然保持Q 彈健康好氣色！

我是廣告 請繼續往下閱讀
10% 高濃度分子釘的深層支持　打造最 Q 彈完美好膚質

▲「PuraVida分子保濕修護液」10%高濃度四重分子釘，肌底結構緊密穩固，一次給足肌膚所需營養。（圖／PuraVida提供）
▲「PuraVida分子保濕修護液」10%高濃度四重分子釘，肌底結構緊密穩固，一次給足肌膚所需營養。（圖／PuraVida提供）
對於保濕，裸妝大師羅之遠提到，肌膚缺水並非一直補水就好，「肌膚屏障與肌底結構才是關鍵」，忽略關鍵部分的保養，自然就可能造成肌膚緊繃過乾與敏感暗沈等問題產生。而女性在30歲後，肌膚中的「分子釘」（Ceramide；神經醯胺），將隨年齡逐漸流失，造成肌底結構不穩定，留不住營養及水份。因此，羅之遠推薦「PuraVida分子保濕修護液」，含高達10%的高濃度四重分子釘，強化肌膚屏障、補足肌膚分子釘，讓肌膚保濕鎖水功能不再隨年齡流失，不但適用敏感肌，即使是油性肌膚也無負擔！

鑽石3D網科技、0.1微米的高效精準滲透保養　從根本穩固肌膚屏障

▲利用鑽石3D網科技將分子釘細緻化的「PuraVida分子保濕修護液」，成份細緻，10%高濃度，足以反射藍光，因此有雲朵藍的稱號。（圖／PuraVida提供）
▲利用鑽石3D網科技將分子釘細緻化的「PuraVida分子保濕修護液」，成份細緻，10%高濃度，足以反射藍光，因此有雲朵藍的稱號。（圖／PuraVida提供）
「PuraVida分子保濕修護液」採用來自日本特殊製程，獨到的工法－鑽石3D網科技，高壓高速研磨，讓分子釘成份細緻化至0.1微米，更加精準滲透，直達深入肌底，從根本解決緊繃、乾燥、老化、敏感等肌膚困擾，保留完整的營養直達肌底，有效恢復肌膚健康活力。0.1微米小分子加上高達10%濃度的分子釘，能反射藍光，在光線照射下展現珍貴獨有的「雲朵藍」，一般濃度不足或分子不夠細緻的保養品都無法呈現。

「PuraVida分子保濕修護液」專為濕熱氣候女性誕生　陪妳恢復肌膚健康、自信與活力

▲PuraVida為濕熱氣候量身打造，無香料、通過敏感肌貼布測試，高品質天然護膚保養品。「PuraVida分子保濕修護液」（圖／擷取自網路）
▲PuraVida為濕熱氣候量身打造，無香料、通過敏感肌貼布測試，高品質天然護膚保養品。「PuraVida分子保濕修護液」（圖／擷取自網路）
IG網紅Irene分享使用心得，「我的肌膚是混合偏油，一定要好好保濕不然有時候一不小心毛孔又很粗大！但基本上我化妝水之後使用這罐就很充足了！PuraVida分子保濕修護液本質上是油，使用上感覺卻如水一般清爽！深入肌膚同時留住營養，從根本牢牢抓住水分！真的不可思議」

「PuraVida分子保濕修護液」專為濕熱氣候的女性誕生，堅持以最簡單、最有效的保養原則，高濃度的深層支持，為女性打造出最 Q 彈完美好膚質，展現更美好的自己。PuraVida寓意「好好生活、積極向前」，也是PuraVida品牌想傳達的理念，希望女性都能以正面態度面對每一天的生活，盡情綻放自己的精彩。



了解更多產品資訊：https://qr.kissme.com.tw/RO

女星出道30歲紅不了!為買保養品待7家店打工　1週排8次班

從小美到大！《夢華錄》劉亦菲神仙顏值保養祕訣大公開

夏天保養最到位　醫美療程這些正夯

夏季終極保養：拯救夏日口罩肌

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀