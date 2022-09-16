A漫世界8／亞洲唯一！台灣可出版18禁漫畫又不用打馬賽克

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但是若成人漫畫有封膜，未成年人無法直接閱讀，內容是否要打馬，就有討論空間。Haku說，10多年前，大家也都還是在內容打馬，後來覺得作者畫得很辛苦，重點部位卻都要被遮起來，且多上一道黑色方塊，也可能會延誤印刷時間，後來乾脆不想再後製貼馬賽克，「想看看會發生什麼事，結果也沒事，後來其他出版社也都不打馬賽克了，結果這反而變成台灣優勢，這也感謝政府不找我們麻煩，我們才得以成長茁壯。」
不過台灣漫畫曾經歷失落的十年，不論是一般漫畫或成人漫畫，都要重新打底，慢慢再成長茁壯。尷尬的是，台灣市場小，難以獲利，要鼓勵更多人投入，就必須再設法拓展市場。過去台灣人才因為中國的磁吸效應而外流，現在想拓展市場，大家想到的還是擁有14億人口的中國。
專做同人動漫產品為主的買動漫公司總經理詹強說，日本的漫畫能暢銷，是先有連載、再集結成冊變單行本，再變動畫、變成電影上映，但台灣太小，動畫公司少，成本又高，投資要回收就比較困難，「現在連電視台都很難生存了。」詹強說，離台灣最近的是中國市場，兩地語文相通，可能還是必須往中國發展。
「一部漫畫紅不紅，並不是只看漫畫家會不會畫而已。」Haku說，這就跟政府幫助沒有太大的直接關係，「如果真要政府幫忙，我們也希望能協助我們把書賣到中國，因為那邊盜版實在太猖獗，但政府一定也不願意幫我們推廣這種色色的書籍，那就希望政府什麼都不要做，也不要介入太深，就是對我們最大的幫助。」