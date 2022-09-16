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A漫世界9／別只補助菁英！漫圈籲政府：多推廣讓市場普及

▲漫畫是多數人的娛樂。陳建彰攝
▲漫畫是多數人的娛樂。陳建彰攝

何哲欣／專題報導

2022-09-16 12:27:09

為了扶植國內漫畫產業，期盼台漫能逐步與外國漫畫、特別是日韓漫畫相抗衡，文化部自2018年起推出漫畫獎勵金制度，迄今已邁入第五年。今年年初，文化部公布「2022年漫畫創作及出版行銷獎勵要點」獲獎勵名單，共計52件計畫獲得獎勵，總獎勵金額超過3千萬元。個人部分最高補助達51萬元。只是即便文化部的補助政策成績不俗，但漫畫界還是有不同看法。

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根據文化部資料，自2018年推出漫畫輔導金以來，截至2021年底，獲漫輔金獎補助的漫畫單行本、期刊逾500本，題材及類型廣泛，產出作品屢獲國內外獎項肯定，如2021年顆粒《小丑醫生》榮獲日本外務省第15屆「國際漫畫獎」銀獎，另多部作品獲得或入圍金漫獎，並跨界改編為影視、遊戲及發行延伸商品等。

未來數位總編輯韓京岳說，「政府現在補助漫畫家的稿費，遠超過台灣的市場行情，拿的稿費甚至比日本漫畫家還高！政府照顧他們基本收入是好事，但接下來呢？漫畫家還是要面對殘酷的市場競爭，如果漫畫家都只是自己畫開心的，不在意市場，而且開心畫作品還可以拿這麼高稿費，那他就不會想去作品可能被腰斬的地方！」韓京岳憂心忡忡說。

「把漫畫家保護得太好，他們就更無法面對商業競爭，一直下去會變負面循環，台灣技術好的漫畫家很多，但是整體出版意識很弱，所以有些漫畫家還是想去日本連載，那邊競爭風氣是好的，漫畫作品會以市場為目標，推出與市場合拍的作品。」韓宗岳說。

台灣首位在日本發行18禁漫畫單行本的漫畫家猫伊光說，漫畫家需要的是作品能問世，能獲讀者支持，需要有出版社願意出版，但台灣的出版社不夠多，即使不斷有漫畫家獲補助，但有出版社願意一直出版嗎？出版社會養他一輩子嗎？這是很現實的問題。

過去台灣漫畫全盛時期，也有不少漫畫週刊、月刊，猫伊光認為應該先回到那個時期，有個像雜誌一樣的平台，鼓勵創作者多多發表，再看市場能不能接受，這才是商業發展的上策。

而身為成人漫畫家，他也喊話，既然台灣成漫有其優勢，政府也應多協助合法輸出，甚至可以外銷到歐美，「台灣創作環境相當保障表現自由，但最常見的創作題材就是情色與暴力，連《哆啦A夢》這種漫畫都不免有（情色與暴力），台灣做成漫產業，會比在日本更有發揮空間。」

「創作不要只會一直講『台灣價值』了，台灣的創作內容，都已經有既定形象，好萊塢電影可以炸掉白宮，台灣創作者敢這樣創作嗎？大家應該要鼓勵不同題材、不同創意，還有希望政府不要太干預成人產業，動不動就說散播猥褻物，這樣就夠了，連補助都不用了，這圈子會自己找到一個獲利的商業模式。」猫伊光說。

漫畫出版社原動力亞細亞，2017年在西門町成立d/art taipei畫廊，以日本動漫、插畫為主，舉辦過數十場展覽、座談會、簽名會等活動，迄今也推出近40本成人漫畫。原動力編輯Snow也認為，台灣成漫無碼，比日本成漫更有優勢，但發展動漫產業不可能只靠政府補助，韓國動漫與遊戲可以改編成戲劇，但台灣的異業合作卻很薄弱。

「政府過去補助都只會給錢，但錢只會被花掉，應該要有更多專業人士加入這個圈子，例如有編劇人才可以協助動漫改編，有更多動畫公司加入，甚至如翻譯人才、字幕人才等，不只能增加工作機會，也有助於形成產業鏈，這樣才能打造台灣專屬的文化。」Snow說。

台灣成人漫畫同人創作社團編輯Haku說，一個產業要健康發展，不只要有菁英，如果只有金字塔頂層的菁英活得下去，底層活不下去，這不是很健康，就像美國大聯盟，還是要有小聯盟的好幾個層級，才能造就完整養成體系，「台灣也是不能太重菁英文化，只想培養菁英，不想推廣，要讓粗枝濫造的底層，也能存活下去，才是健康的產業。」

《NOWnews今日新聞》針對此議題詢問文化部，不過因成漫議題敏感，文化部婉拒受訪。

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