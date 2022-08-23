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新冠疫苗可同時接種HPV疫苗？　專家解答

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健康醫療網

2022-08-23 21:31:00

【健康醫療網／記者林怡亭報導】子宮頸癌為我國女性癌症發生率第9位，108年有1,393名子宮頸癌新診斷個案及110年有608名女性死於子宮頸癌。罹患子宮頸癌的主要原因是持續感染人類乳突病毒（HPV），目前HPV感染並無藥物可治療，但已經有HPV疫苗能有效預防7成以上的子宮頸癌。

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國中女生接種率逾七成　建構健康防線

國民健康署依照世界衛生組織（WHO）建議，自107年12月底開始，推動國中女生接種HPV疫苗的服務，接種前提供相關的衛教資訊，經學生和家長同意，再經醫師評估，安排接種服務，接種後請學生原地休息至少30分鐘，若有不適可立刻告知醫師，即時處理接種後之不良反應。

完成所有劑次接種　保護力達10年以上　

HPV感染後一般沒有明顯症狀，約有9成感染者會在1年內自行消除，而超過1年未消除就稱為「持續性感染」。研究顯示，HPV疫苗保護力至少10年以上，另WHO建議接種HPV疫苗皆應接種「相同價數」，並依仿單的建議時程，完成所有劑次接種，以具有完整保護力。

可與COVID-19疫苗同時接種　分開不同手臂

此外，適逢COVID-19疫苗接種期間，若要同時接種HPV疫苗，可同一時間、分開不同手臂接種，或選擇另外的時間再接種，以利接種後身體不舒服反應之判別。

而接種後最常出現的症狀為注射部位紅腫痛、暈眩、頭痛，多屬短暫輕微至中等程度的現象。

降低子宮頸癌風險　仍需安全性行為

研究也顯示，HPV疫苗雖然可以預防相關型別的病毒感染，但仍無法百分之百預防子宮頸癌，因此接種HPV疫苗後，仍須有安全的性行為，正確使用保險套及定期接受子宮頸抹片篩檢。

國民健康署補助30歲以上婦女每年1次免費子宮頸抹片檢查，鼓勵符合篩檢資格之婦女多加利用，建議至少每3年1次接受檢查，讓自己的健康更有保障。



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=54863

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