失傳之酒！70年前金門酒廠起家之酒再現 引爆網路熱議
相信大家對金門酒廠與金門高粱酒一定不陌生，但你知道失傳70年，連當年釀製酒廠都已經消失，堪謂為金門酒廠「起家之酒」的第一支金高的樣貌嗎？隨著時代演變，許多過往的生活記憶消逝於歷史長河之中，如金門酒廠前身「九龍江酒廠」生產的初代高粱酒，不但老一輩懷念，也成為現今藏家與酒迷口中的失傳酒款。今年適逢金門酒廠創廠70週年，50度以上金門高粱酒總經銷黑松公司特別復刻推出金門酒廠的起家之酒，不但重現當年瓶身包裝，更神還原被遺忘的九龍江酒廠失傳酒體風味，一推出即掀起熱烈討論。
因九龍江酒廠已消失，要復刻失傳之味並不容易，為最大限度還原酒體風味，金酒「起家之酒」酒體由首席調酒師精心調製，並找回當年創廠耆老們反覆品飲，細雕味格，最終得以重現連耆老們都讚賞與感動的初代風味。起家酒風味帶有甘冽口感，開瓶即能感受香氣繚繞，前味帶有甘冽與渾圓飽滿的馥郁熟糧香，中味豐厚果香洋溢在唇齒之間，尾韻甘甜溫潤不嗆鼻，入口後層層堆疊的口感風味，如同與酒廠一起重新經驗從起家時打拼的篳路藍縷到收穫百億營收興業盛世的富饒旅程。
起家之酒除風味重現失傳的甘冽口感，瓶身設計亦深富文化底蘊與意義，復刻再現70年前首支高粱酒的瓶身包裝，茶色的啤酒瓶、青褐色的汽水瓶，老酒標與頸標「國產名酒」字樣，都是當年時空背景下的特殊記憶。「起家之酒」為金門酒廠的起家根基，奠定了金酒現今的百億興業盛世，充滿興旺與好運，而紅色調方正禮盒設計點綴金邊，正象徵著穩固的起家源頭與開創的興業盛世，彰顯起家之酒「起家」及「興業」的吉祥寓意與好運，起家時的力耕朽壤、勤鑿枯泉的打拼與興業感念之情，詮釋重現於今，長久留存。從酒體到包裝皆別具意義的「起家之酒」，已成為許多藏家與老饕心中的收藏逸品，也有民眾表示老一輩看了覺得很有感，且好運感強有個好兆頭，加上也好奇當年的風味，想買幾組來收藏與品飲，甫上市即有超高詢問度，掀起搶購熱潮。
走過70載的感念，「起家興業紀念酒」充滿寓意的酒體與包裝設計，極具品飲與收藏價值。在這變動的大環境下，更顯送禮的心意深刻與滿滿祝福，自己收藏則如同將起家興業的吉祥寓意留存於家中，限量七萬組，每組定價1780元，購買「起家興業紀念酒」即加贈2015年灌裝58金高千日醇老酒乙支(300ml)。即日起全台地區酒類專賣店限量販售，8/26起於全家開放預購，想把起家興業好運帶回家，得搶在秒殺售罄之前，趕緊手刀搶購！(售價與庫存依各通路為準)