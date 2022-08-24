超市白桃1顆賣828元！哈密瓜近兩千元：一株只留一粒果實
有一種奢華叫「靜岡哈蜜瓜」！搶攻中秋高端送禮商機，走頂級路線的貴婦超市city’super，專門販售高檔食材，明（25）日起舉辦「日本秋季精品水果展」，包括哈密瓜界勞斯萊斯的「靜岡哈密瓜」，售價將近兩千元，還有來自桃太郎傳說發源地的岡山白桃，一顆原價要828元，8月27日下午將在復興店提供日本精品水果試吃品嘗會。
以販售世界高檔食材聞名的頂級超市city’super，明（25）日起和日本台灣交流協會合作舉辦「日本秋季精品水果展」，蒐羅數十款自日本六大縣市空運來台的精品水果，包括被稱為哈密瓜界勞斯萊斯的「靜岡哈密瓜」、一生必嘗的「岡山晴王麝香葡萄」、果實比50元硬幣還大的「山梨縣妮娜皇后葡萄」，還有來自桃太郎傳說發源地的「岡山白桃」，將於本周六8月27日下午3時在復興店舉辦水果展開幕，現場有精品水果試吃品嘗會。
雖然日本精品水果價格高得嚇人，但人氣仍旺到不行，每次開賣都有民眾搶著預定。看準日本水果在台灣的高人氣，city’super這次引進「岡山晴王麝香葡萄」，單串特價938元，被封為是「一生必嘗的美味」；還有來自「桃太郎」傳說發源地的岡山白桃，一顆原價828元、特價728元；而全程溫室栽培的「靜岡哈蜜瓜」，為了種出一級品，會將藤上其他果實全部減掉，一株只留一顆果實，被尊稱是哈密瓜界勞斯萊斯，連特價後都還要1980元。
city’super明（25）日起一連四天同步開跑會員尊榮日，金卡會員除了獨享8折優惠，不限消費金額都可領取1000點super e點數，並可獲得5張200元抵用券，每消費千元可用1張。此外，單店消費滿800元，加抽五星級飯店遠東Café假日自助午晚餐券。
頂級超市Mia C'bon在8月下旬將迎來全台第20家分店，根據內部統計，熱銷商品分別是飲料、酒類、冷凍冷藏食品與生鮮蔬果。迎接中秋月圓人團圓，看準民眾開始挑選中秋禮盒，Mia C'bon找來港台重量級月餅品牌與頂規禮盒，搶攻一年一度的送禮商機，9月10日前當日單筆消費滿1000元送100元現金抵用券。