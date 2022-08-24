特企／奪冠祕技大公開！快來挑戰「和泰MaaS數據黑客松」
▲和泰集團致力於發展全方位MaaS(Mobility as a Service)移動服務，為滿足顧客對移動需求的想像與期待。（圖／品牌提供）
和泰集團致力於發展全方位MaaS(Mobility as a Service)移動服務，為滿足顧客對移動需求的想像與期待，今年首次舉辦MaaS數據黑客松競賽，不僅釋出內部珍貴移動數據超過70萬筆(iRent及yoxi交易資料)，更祭出高額百萬總獎金(首獎30萬)，以「結合智慧科技與共享經濟數據」作為主題，號召18歲以上民眾一同發揮創意，提出新世代移動服務新創解決方案！8月31日前至官網完成早鳥報名參賽，加碼贈送賽事專屬NFT盲盒，再抽最高價值萬元「和泰Points 10000點」等多項好禮！
活動6/27正式起跑後，引發各界熱烈迴響，為使大眾更加瞭解和泰集團MaaS生態系與競賽主軸，特邀國內頂尖業師開辦大師講座，分別由知名創投王俞又顧問( 500 Startups Venture合夥人)與數據專家闕嘉宏博士( PTX首席數據模型設計師)擔任講師，藉由國內外ＭaaS應用成功案例，分享如何運用前膽性思維結合數據分析與科技工具，為MaaS帶來更多加值服務，同時現場展示交通數據如何快速洞悉市場痛點，對症下藥提出具商業價值與實際可行的創新提案，無私公開獲勝方程式，令在場逾百位學員印象深刻，更有超過八成學員想立即報名參賽！講座好評不斷，唯一加碼於9/7再增開一場，錯過不再，敬請把握最後獲取奪冠祕技的機會！
9月份起和泰汽車將前進校園，至全台大專院校舉辦26場「校園講座暨競賽說明會」，讓更多青年學子認識和泰集團推廣MaaS的理念與競賽內容，一窺MaaS未來發展趨勢，歡迎師生共同組隊報名參加，運用創新思維與數據科技共創台灣移動新未來！「和泰MaaS數據黑客松」活動徵件即日起至 10 月 31 日止，欲知完整賽事資訊，即刻前往活動官網https://ht-hackathon.tw。
「和泰MaaS數據黑客松 ~邀你共創 移動未來~」重要時程：
• 初賽早鳥活動截止：2022年8月31日 • 初賽報名徵件期間：即日起至2022年10月31日 • 複賽入圍名單公布：2022年11月14日 • 複賽培力工作坊：2022年11月19日 • 複賽提案實作繳件截止：2022年12月2日 • 決賽入圍名單公布：2022年12月12日 • 決賽發表暨頒獎典禮：2022年12月17日 註：本賽事獎金、NFT盲盒及賦能獎項詳細辦法及須知，請參閱活動官網說明。