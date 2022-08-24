▲ 法系電動車首登台！Peugeot e-2008 新台幣 149.9 萬起開賣

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Peugeot 除提供搭載 Hybrid 混合動力系統之車型外，2019 年後陸續推出 Peugeot e-208、e-2008、e-TRAVELLER 及 e-EXPERT 等純電動車型，整合 Stellantis 汽車集團資源，2021 年於歐洲每銷售 6 部 Peugeot 車輛即有 1 部為電動車型。未來，Peugeot 也將依循 Stellantis 汽車集團策略，2025 年前完成全車系皆提供 Hybrid 混合動力或純電動力車型選擇之目標，並在 2030 年達成零排放品牌願景。
Stellantis 汽車集團將依循 Dare Forward 2030 全球戰略，使集團內所有品牌全面採用電氣化策略，目前，Stellantis 汽車集團已為全球汽車市場提供20款純電動車型，2024 年還將推出 28 款純電動車型。Peugeot 總代理寶嘉聯合因應未來能源轉型趨勢，與法國原廠積極爭取，全新引進 Peugeot e-2008 純電動車型，並與歐洲同步、配備 GT PACK 頂級規格，提供消費者小型運動休旅純電動力選擇。
Peugeot e-2008 傳承品牌造車語彙，延續 Peugeot 2008 外觀造型，結合車身同色放射狀水箱護罩、電動車型專屬 e 銘牌式樣、C 柱橫向條紋拉花裝飾等專屬識別，突顯電動車型身份。
Peugeot e-2008 採用專為電動車設計之 e-CMP 模組化平台，高強度複合應用鋼材結構，結合車頭及車尾撞擊吸收、分散裝置，有效保持車艙完整性；同時將 400V 高壓鋰電池模組收納於車身中央座椅下方，造就更優秀的重心分配，提升駕馭感受，並以最佳化配置完整保留座艙空間。
動力系統部分為搭載永磁同步電動馬達、BMS 電源控制單元與高容量驅動電池，擁有 136 匹 / 260 牛頓米動能，且配置 50 kWh（瓩時）驅動電池，最大充電功率為 100kW（瓩），以歐洲 WLTP 測試規範實測續航里程 345 公里，中華民國經濟部能源局依 NEDC 標準實測續航里程則達 385 公里。同時，Peugeot 提供純電動車型驅動電池 8 年 / 16 萬公里原廠保固，更針對電池模組配備液冷循環散熱裝置與加熱泵，適時調節驅動電池溫度，提升充電速度、優化行駛續航力，有效維持驅動電池效能。
Peugeot e-2008 採用 CCS1 規格充電連接器，透過第三方充電廠商設置之 DC 直流快速充電器，經系統自動優化設定，最高可使用 100kW（瓩）充電功率替驅動電池進行充電，補電至 80% 蓄電量約 30 分鐘內即可完成；若使用 AC 交流 WallBox 目的地充電器，以 7.04 kW（瓩）充電功率補電，自 20% 至。80% 蓄電量約需 4.5 小時；如額外選購旅行用充電器，透過 110V 或 220V 插座之安全妥善停車區域為車輛進行補電，2.3 kW（瓩）充電效率自 20% 至 80% 蓄電量約需 14.5 小時。
Peugeot e-2008 同樣配備全新世代 Peugeot i-Cockpit® 3D 駕駛座艙，全球首創裸視 3D 技術的 QUARTZ 3D 立體投影式抬頭顯示儀錶板，結合7吋全彩觸控螢幕音響通資系統，搭配小盤徑方向盤與全新 e-toggle 電傳線控撥動排檔控制，造就無需分神的直覺視野及靈活暢快的操駕樂趣，3D 顯示儀錶更為駕駛呈現生動、清晰行車資訊，輕鬆掌握車輛相關資訊，有效提升行車安全。而 Peugeot e-2008 擁有 Eco 節能、Normal 標準、Sport 運動三種駕駛模式，提供駕駛因應需求及路況自主調整；另外，更標配動能回收制動系統（Regenerative Braking），透過 B 檔位有效降低煞車系統使用與磨耗，並得以回收煞車動能，為電池補充電能延長續航里程，同時增加車輛行駛之平順行車感受。
Peugeot e-2008 標準配備 6 具 SRS 防護氣囊，搭配 ADAS 先進駕駛輔助系統，以 ESP 電子車身穩定系統整合 ABS 防鎖定煞車系統、ASR 加速防滑控制系統、DSC 動態穩定控制系統、EBA 緊急煞車力道輔助裝置、EBFD 電子式煞車力分配系統、EHW 緊急剎車自動燈光警示、ESC 電子車身穩定控制系統、ESC 電子車身穩定系統開關、LTW 車外低溫警示及後方駐車雷達等。為提供駕駛及乘員高標準安全防護；同時配備 ADAS 先進駕駛輔助系統，包含：ACC 主動式定速巡航系統附自動煞車及再啟動功能、BSM 主動式盲點偵測警示系統、DAA 駕駛注意力警示系統、EPB 電動駐煞車、FCW 前方碰撞預警系統、HBA 智慧型遠近頭燈及、HSA 斜坡起步輔助系統、ISA 智慧型速率調整、LKA 車道維持系統、LPA 車道保持系統、SLI 速率掃描辨識系統、TPMS 胎壓偵測警示系統及 VisioPark 後方多模式環景駐車輔助系統等。