2022 台灣Red Bull飛行日，45組全台最狂飛行器9/18台中港起飛

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已在近百座城市舉辦的Red Bull飛行日在2022年首次移師台灣，共吸引633組隊伍報名，主辦單位最終選出45組參賽隊伍，於9月18日在台中港輪番起飛。當天不僅能看到台灣地標101、路邊常見的檳榔攤、甚至是餐盤上的薑母鴨、刈包都將飛上天！知名YouTuber「上班不要看」及「HowFun」 也將帶著自己的飛行器與民間高手一同較勁，而「谷阿莫」也將代表「全家」自有品牌FamilyMart Collection一飛衝天。
Red Bull飛行日當天更有堅強評審陣容，包含Red Bull運動員戴資穎、Red Bull電競選手石油王及Red Bull電競隊閃電狼、工業系Youtuber超認真少年、小春Kenzy及大淵Muta以及台中市政府，一同為飛行隊伍「打分數」。
「我最喜歡動物主題的飛行器！」將擔任飛行日評審的Red Bull運動員戴資穎透過影片表示自己在看過設計圖之後，對於可愛的造型最無法抵抗；而Red Bull電競選手石油王則說「之前我就看過很多國外比賽的片段，所以知道這個活動要在台灣舉辦時，我就覺得非常熱血！」
參賽隊伍展現瘋狂創意，將在台中港整裝起飛
上班不要看的呱吉（邱威傑），五年前曾與團隊一同參與Red Bull皂飛車活動，本次以「上班我在飛」隊名參賽，目前團隊正在台中駐點籌備飛行器，除了勉勵參賽隊伍好好享受難得的參賽製作過程外，呱吉也鼓勵民眾前來飛行日感受歡樂氣氛，「近幾年因為疫情的關係很多大型活動因此停擺，真的很可惜！希望透過這次Red Bull飛行日的成功舉辦，讓台灣所有的民眾都有一種終於走出疫情的快樂感受！」
飛行器不只帶來歡樂，更將乘載著團隊的理念。「藍洋不輸鬼」隊伍由一群不同背景的年輕人組成，他們將飛行器外型設計成海龜，更自主發起淨灘活動，把淨灘拾得的垃圾作為飛行器和表演服裝的外觀裝飾，呈現台灣海洋真實面貌。團隊代表吉米表示，「我們近日前往基隆和平島撿拾了好幾袋垃圾，希望透過這次飛行日，在瘋狂好玩之餘讓更多人意識到海洋保護的重要性！」
Red Bull飛行日搶先公開精彩的表演及周邊活動
除了有超狂飛行隊伍表演，飛行日活動前夕「選手之夜」將邀請到台中爵士樂團、Multiverse、JAYRoll、西屯純愛組、小春Kenzy及大淵Muta，為選手加油打氣；活動當天開場更有馬念先演唱改編自《跆拳道》的主題曲，主持人美麗本人也會與官方飛行器率先從六米高台起飛跳水，現場保證高潮不斷。
為了讓現場民眾有最豐富好玩的飲食體驗，Red Bull飛行日更與「Funtasty有趣市集」合作，邀請各類型的質感美食攤商進駐，讓民眾能度過充實的午後時光。活動當天開放民眾自由入場，但若想在海景第一排欣賞全台最狂的飛行隊伍，不妨把握限量釋出的「星空貴賓區」票券，還可現場兌換Red Bull及餐點。詳細售票資訊請參考FamiTicket：https://win.gs/3PoS1di。
Red Bull飛行日活動內容將全程在Red Bull Facebook進行直播，此外，觀眾也能透過LINE VOOM官方帳號及Yahoo TV同步掌握直播內容，即便無法前來活動現場，也能遠端參與全台首次的Red Bull飛行日活動，觀賞最瘋狂、大膽的飛行落水秀。
為Red Bull飛行日暖身，週邊活動率先開跑！
為Red Bull飛行日暖身，即日起至9月17日，民眾到指定通路購買Red Bull 並上傳發票至 Red Bull Taiwan LINE官方帳號，即可到飛行日現場兌換限量好禮。Red Bull飛行日也與LINE VOOM合作，邀請民眾於9月8日起為喜歡的飛行隊伍投票，票選出「人氣王」，投票民眾將有機會獲得最高LINE POINTS 100點或Red Bull能量飲料250ml一罐。
Red Bull 飛行日活動｜開放民眾自由入場
- 開飛地點：MITSUI OUTLET PARK 台中港
- 9/17 選手之夜
- 活動時間：17:30 – 20:00
- 表演陣容：台中爵士樂團、Multiverse、JAYRoll、西屯純愛組、小春Kenzy和大淵Muta
- 9/18 飛行日
- 活動時間：13:00 – 18:30
- 開場表演：馬念先
- 中場表演：極限單車BMX好手－鄭喬鴻、日籍車手孤輪王－安倍優