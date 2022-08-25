Daihatsu Tanto小改款配備再升級，並新增裝載越野套件的”FunCross”版本

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Daihatsu前幾年正式被豐田集團收購後，除了善用集團資源在日本推出不少雙生車款，甚至連部分車款的外型設計都有相互致敬的意味在，例如這次Daihatsu Tanto小改款中的Custom車型其水箱護罩便導入Lexus的紡錘型設計，同時輪圈也換上更為貴氣的削切多幅樣式，猛一看還頗具縮小版LM的味道；另外這次還新增FunCross跨界車型，主要將這部都會訴求的小車增添一些越野套件來吸引不同族群的買家，首先外觀部分在保桿、水箱罩及車側皆導入具備防刮功能的黑色塑料件，並將LED頭燈、車頂架及深色合金輪圈列為標配，看起來確實比標準版本多了不少越野氣息。
FunCross車型在車艙佈局以橘色飾板來強化中控台的視覺活潑感，座椅則以迷彩圖樣作為與其他車款的劃分，同時加強後艙與後排椅背的防水性便於置放一些戶外用品，另外在後排座椅側也新增有USB充電座，行李箱下方也額外規劃有置物空間，讓有戶外活動需求的買家多了更多的實用機能性；動力依舊為658L的3缸汽油引擎，自然進氣版本的最大馬力為51匹，渦輪增壓版本則為63匹，搭配的是CVT變速箱並有二傳及四傳車型可選，目前售價未定但猜測應會落在124萬至178萬日圓(約新台幣28萬至40萬)之間。