月經忌吃冰、按摩？「5大迷思」中西醫一一破解

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生理期間禁吃冰，否則會導致經痛、血排不乾淨？莊雅淳醫師表示，首先，經痛的原因可能為原發性經痛或續發性經痛。原發性經痛指的是經期間，因子宮內膜脫落，體內需分泌前列腺液，使子宮收縮，因而導致不舒服；續發性經痛和子宮的病變有關，例如：子宮內膜異位、子宮肌瘤或感染。吃冰、吃生冷食物或洗冷水澡，「會讓血管暫時收縮」，一兩個小時內，會發現血量較少，但並非持續的狀況，一陣子會恢復。
鄭為仁中醫師表示，能不能吃冰，和體質有很大的關係。比如，西方人生理期間照吃冰、東方人則是很有禁忌，這是因為西方人為了因應長期處在溫帶、寒帶氣候，屬於陽氣較重的體質，也比較不會受寒。但東方人生長的地帶，整體氣候、環境，使得陽氣不重，而「寒」會讓氣血凝滯，讓月經血塊變多、血色暗、排得不順、經痛等，因此不能吃冰。因此，可不可吃冰，要看每個人的體質而定。
二、血量大時不能性行為，量少時性行為可幫助血排乾淨？
莊雅淳醫師表示，經期間確實不適合性行為，乃因子宮內膜脫落、經血流出時，會使子宮頸稍微打開一些，也容易造成細菌感染，甚至引發骨盆腔發炎，如有需要性行為，請務必做好防護措施，例如戴保險套，避免細菌、傳染病入侵。另有一說是，經期快結束時，從事性行為，會讓經血排得更乾淨？對此，莊雅淳醫師認為沒有此一說，切莫聽信謠言。
三、不能推拿、按摩？
推拿或按摩筋絡、穴道，反而會血液加速流動導致經血大增？莊雅淳醫師表示，適度、普通的按摩是可以的，但避免按摩骨盆腔部位，因為可能會刺激到子宮，增加經期間的不適感。鄭為仁中醫師表示，「身上也有緩解經痛的穴道，例如：三陰交、血海，因此要看是按哪一個部位。」但是按摩經脈會造成經血大增嗎？並不至於，但若月經排不順，或許按摩、推拿會讓月經順一點，建議可按摩「肝經」可幫助循環。而月經過量，可能代表暗藏著疾病，建議到醫院進一步檢查。
四、不能喝牛奶？
民間流傳「牛奶中的鈣質會影響鐵質吸收，導致經血排出異常。」莊雅淳醫師表示，喝牛奶對於鐵質吸收其實不會造成影響，另一方面，牛奶富含色胺酸，可以幫助睡眠、放鬆神經，緩解月經的不適。鄭為仁中醫師也認為沒有相關性，不過，在中醫的角度上，羊奶會比牛奶好，因為羊奶性溫，牛奶性涼。
五、月經期間沒戴套也不會懷孕？
並不是月經來，就不會排卵！莊雅淳醫師表示，有些人排卵期不準，例如：多囊性卵巢患者、過度減重、運動的人，都可能造成月經週期不正常。而卵子成熟後可在輸卵管存活24小時，精子則可存活3-5天，有些人月經期間和排卵期會出現重疊的情況，尤其月經週期短的人，當月經還沒結束，可能已經開始排卵，加上精子可存活日子久，就有可能懷孕。因此月經期間內射還是有可能導致懷孕，不論如何都應做好安全措施。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=54885
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