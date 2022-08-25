環保杯凹槽卡垢洗不到？內行加「這1物」：比小蘇打好用
今年7月起只要自備環保杯到手搖飲店、超商、速食店等，就可以享有5元不等的折扣，加上台北市宣布12月即將全面禁用一次性塑膠杯，許多民眾紛紛響應環保，添購環保杯使用。不過就有一名網友發現環保杯底部凹槽污垢洗不到，立刻引來內行人搬出「這1物」，堪稱是最佳清潔神物！
一名網友在《Dcard》以標題「#請益 塑膠環保抔怎麼清洗保養」發文，表示自己買了一款700ml的環保杯，常常用來裝手搖紅茶，但因為杯口較窄、手無法伸入清洗，用了海綿、長刷、奶瓶矽膠刷甚至泡小蘇打粉，都無法有效清除杯子底部凹槽的汙垢，因此上網發文求救「請問大家怎麼洗的⋯？」
貼文曝光後，立刻引來不少網友回應：「拿夾子夾住海綿刷」、「一般海綿用筷子壓著洗凹槽呢」、「有一種杯刷是海綿的哦」，另外也有人建議：「那可能就只能用泡的，我的環保杯都買可以手伸到底！」、「換一個構造好洗的杯子」。另外有一名疑似在飲料店上班的網友表示：「過碳酸鈉可以，飲料店的塑膠量杯也是泡熱水+過碳酸鈉」，同時該名網友也補充「建議還是要用熱水唷，我上班有時候偷懶用水龍頭的溫水，自己覺得起泡效果沒有熱水那麼好」，並表示搭配5、60度左右的熱水清潔效果最佳。
事實上「過碳酸鈉（又稱過氧碳酸鈉）」俗稱固體雙氧水，與小蘇打一樣屬於天然清潔劑，無色無味，加上溫熱水後能幫助其反應速度，可以迅速分解釋放出氧氣而達到漂白、去汙、除異味等功能。由於過碳酸鈉屬於偏鹼性，適用時請記得戴手套，避免引起肌膚不適喔！（編輯：陳珮瑜）