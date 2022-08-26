遠端智慧監測系統　5G技術守護嬰兒安全

我是廣告 請繼續往下閱讀
利用智慧無線穿戴裝置，持續監測嬰兒的心率、血氧、體溫等生命徵象，數據同步上傳雲端，並顯示於嬰兒智慧監測APP及監測平台，數值異常立即警示，並以AI分析預判可能發生的狀況，提醒照護者（父母）、病房護理站及醫療人員及時處置，並設有互動視訊功能，提供諮詢協助；高危險嬰兒居家照護，醫院端也可利用此系統協助掌握狀況。可用於嬰兒室及母嬰同室的新生兒，將新生兒醫療結合智慧科技，由照護者及醫護人員共同守護嬰兒安全。
COVID-19對兒童造成重大威脅，染疫嬰兒更需投入大量人力照護，在緊急設置的專責病房監測設備有限的狀況下，新生兒醫療中心主任鄭玫枝教授與醫療人工智慧發展中心楊智傑副主任共同發想，將智慧無線穿戴裝置，用於兒童專責病房，研發應用5G智慧醫療技術導入結合「嬰兒遠端智慧監測系統」，讓醫護人員不需頻繁穿脫防護衣進出隔離病房，也可即時掌握病嬰狀況。
智慧醫療技術 上傳各項數值
臺北榮總新生兒醫療中心及醫療人工智慧發展中心從臨床出發，結合國立陽明交通大學數位醫學暨智慧醫療推動中心與急重症醫學研究所的學術基礎，與產業界中華電信合作，共同分析新生兒與嬰兒照護流程，找出優化切入點，將臨床醫療、AI數據分析與中華電信5G AIOT智慧醫療技術導入結合，共同研發以新生兒與嬰兒為主軸的監測系統。
研發團隊使用通過TFDA認證的智慧無線穿戴裝置，與5G行動網路提供零時差上傳生命徵象數值至後台雲端，讓醫護人員及照護者，可隨時了解嬰兒的心率、血氧及體溫狀況，保障嬰兒安全。一對父母準備帶新生兒出院返家，在病房收拾東西時手機突然發出警報聲響，放置於床上的新生兒因吐奶造成血氧數值下降異常，幸經即時處置無大礙 ，「嬰兒遠端智慧監測系統」提供最即時、最完善的嬰兒照護。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=54893
喜歡本文請按讚並分享給好友！更多健康資訊：健康醫療網https://www.healthnews.com.tw