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早期肺癌靠LDCT揪出　「這些人」可2年1次免費檢查

早期肺癌靠LDCT揪出　「這些人」可2年1次免費檢查
早期肺癌靠LDCT揪出　「這些人」可2年1次免費檢查

健康醫療網

2022-08-26 15:31:00

【健康醫療網／記者林怡亭報導】目前肺癌是全球死亡率最高的癌症，各國肺癌患者之所以死亡率高、存活率較低，主要與肺癌被診斷出來的期別有很大的關係。國民健康署自111年7月1日起針對肺癌高風險族群提供免費低劑量電腦斷層（簡稱LDCT）篩檢，只要是具肺癌家族史50至74歲男性或45至74歲女性，且父母、子女或兄弟姊妹經診斷為肺癌之民眾，或是年齡介於50至74歲吸菸史達30包-年以上，有意願戒菸或戒菸15年內之重度吸菸民眾，可接受2年1次免費的LDCT篩檢。

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肺癌第1期　5年存活率將近9成

國民健康署吳昭軍署長表示，肺癌目前第1期的5年存活率將近9成，但第4期就急降至1成，期別之間存活率差距甚大，然而在108年臺灣癌症登記資料中，肺癌確診個案被診斷出來為第4期者高達50.1%，這也顯示出提早篩檢，發現病徵的重要性。

LDCT獲國際實證　助發現早期肺癌

而目前LDCT是唯一具國際實證，可以早期發現肺癌的篩檢工具，透過LDCT檢查能夠有效早期發現肺癌，降低重度吸菸者20%的肺癌死亡率。因肺癌早期未必有明顯症狀，鼓勵高風險族群可以定期篩檢，才能早期發現、早期治療。

顧肺四招　早期發現、早期治療

國民健康署提醒，LDCT僅能早期發現肺癌，並不能降低肺癌的發生率，身體的健康還是得由自己保護，在此也提供顧肺四招：「戒菸益健康、自我須防護、篩檢慎思量、警訊早就醫」。健康是一種財富也是重要的資產，沒有健康其餘免談，國民健康署與您一起守護健康，早期發現、早期治療，繼續擁有您的健康。



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=54896

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