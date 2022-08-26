早期肺癌靠LDCT揪出　「這些人」可2年1次免費檢查

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國民健康署吳昭軍署長表示，肺癌目前第1期的5年存活率將近9成，但第4期就急降至1成，期別之間存活率差距甚大，然而在108年臺灣癌症登記資料中，肺癌確診個案被診斷出來為第4期者高達50.1%，這也顯示出提早篩檢，發現病徵的重要性。
LDCT獲國際實證 助發現早期肺癌
而目前LDCT是唯一具國際實證，可以早期發現肺癌的篩檢工具，透過LDCT檢查能夠有效早期發現肺癌，降低重度吸菸者20%的肺癌死亡率。因肺癌早期未必有明顯症狀，鼓勵高風險族群可以定期篩檢，才能早期發現、早期治療。
顧肺四招 早期發現、早期治療
國民健康署提醒，LDCT僅能早期發現肺癌，並不能降低肺癌的發生率，身體的健康還是得由自己保護，在此也提供顧肺四招：「戒菸益健康、自我須防護、篩檢慎思量、警訊早就醫」。健康是一種財富也是重要的資產，沒有健康其餘免談，國民健康署與您一起守護健康，早期發現、早期治療，繼續擁有您的健康。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=54896
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