房市／嚮往開放式廚房？這件事沒搞定　全家恐崩潰！

開放式廚房是許多人嚮往的格局，但難搞的油煙問題也是讓許多人卻步的最大原因，尤其傳統煎煮炒炸的料理方式，容易產生大量油煙，造成氣味、油汙殘留，令人困擾不已。專家表示，其實油煙問題並不難解，掌握幾個重點，也能在開放式廚房輕鬆下廚。
市面上許多小坪數房型，沒有足夠空間將廚房獨立，往往形成廚房直接串連客廳或臥室的格局，也讓人擔心油煙是否容易沾染到沙發甚至床鋪，造成居住上的不舒適。信義居家表示，其實油煙的產生與否，與料理工具及方式有很大關聯，建議若購買這類房型，爐火不要使用傳統瓦斯明火，可改用IH爐，抽油煙機也建議挑選抽氣效率較佳的款式，可快速將油煙排出；另外也建議多利用其他烹調工具，如電鍋、微波爐、烤箱等等，從源頭減少油煙的產生。
用對了烹調方式及工具，難免還是可能產生些許油煙味，尤其在小空間更難避免，這時除了保持室內的通風，也可善用循環扇或空氣清淨機加強異味排除。信義居家也提供一些天然的除味撇步，例如在室內擺放剩餘的咖啡渣、竹炭，或將檸檬、柑橘等果皮煮過，會釋放出天然的香氣，達到維持清新空氣的效果。
若很在意不同烹調方式的料理效果，在空間足夠寬敞的情況下，也建議可以分別規劃熱炒區及輕食區，透過拉門或將空間獨立區隔，避免熱炒區的油煙散逸，輕食區則可保有開放式廚房的寬敞、開放及互動性，也可利用IH爐、其他烹調工具維持輕食區料理的功能性。