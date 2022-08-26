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手搖店真的好賺嗎？眾揭「1條件」先做穩：新車新房一堆

▲有網友好奇，手搖飲料店真的有這麼好賺嗎？藝人、名人都狂開，結果大家指出「客源」是關鍵，做起來就會好賺。（示意圖／取自unsplash）
▲有網友好奇，手搖飲料店真的有這麼好賺嗎？藝人、名人都狂開，結果大家指出「客源」是關鍵，做起來就會好賺。（示意圖／取自unsplash）

編輯中心/綜合報導

2022-08-26 19:47:33

台灣人愛喝手搖飲，而各式各樣的手搖飲料店遍地開花，每一間都有不同的特色與愛好者。不過，就有網友好奇，真的有這麼好賺嗎？結果勾起大家興趣，紛紛直呼只要「客源」穩定就會大賺，更有人以朋友為例，不僅買名車又買房子。

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網路論壇PTT-WomanTalk，一名網友PO文討論「手搖店真的那麼好賺嗎？」他表示，「不管是藝人或名人感覺都很愛開手搖店，也很常看到一些人多的區域有開新的手搖店，是真的有那麼好賺嗎？」

事實上，除了COCO、清心、50嵐等歷史較悠久的老品牌以外，像是可不可、大苑子、迷客夏、圓石、茶的魔手等中新生代品牌均在廝殺中，更別說還有藝人、名人開的店，例如：不要對我尖叫（ㄚ頭詹子晴）、茶明載波（炎亞綸）、再睡5分鐘（滴妹）等等都很受到大家歡迎，不僅瓜分台灣手搖飲市場，有的更一口氣擴展到海外，獲利非常驚人。

▲再睡5分鐘、再睡五分鐘。（示意圖／翻攝再睡5分鐘臉書粉專）
▲網紅滴妹的飲料品牌「再睡5分鐘」，就深受年輕世代歡迎。（示意圖／再睡5分鐘臉書粉專）
貼文曝光後，網友紛紛指出「客源」為最大關鍵，「客人多就好賺，客人少的很慘」、「行銷有做起來就好賺，不然倒掉的飲料店也不少」、「客源做得起來真的好賺，尤其開分店之後手搖店大杯綠茶，一杯35成本是多少？」、「好賺的必要條件是客源要穩」。

也有人分享身邊案例，「之前同學原先加盟，後來自己創品牌，也是拓展了7~8間分店賺的砵滿盆滿，開BMW買新房，然後一直抱怨成本上升」、「真的很好賺，學長在虎尾跟宜蘭開了某間連鎖，三年左右擴展到第四家店，名車買了好幾台」、「聽過房地產買一堆的+1」、「若真的不好賺 不會有人一直砸錢開店的~」

不過也有人抱持不同意見，「其實也不是真的那麼好賺，主要是競爭很大，即使生意很好也不見得都是賺，開手搖飲朋友說的，他開了三年還回不了本」、「手搖店在uber被抽成那樣，有的居然還能比店面便宜，你就知道他賺多大」、「阿不就門檻低嗎，開銷都在行銷跟人事拉，材料費低到靠Ｘ」、「聽說是真的很好賺，當然還有就是餐飲相關產業門檻較低」。（編輯：詹鎰睿）

▲全家明起獨賣茶明載波「絨韻鍋煮風味奶茶」，8月9日前特價35元、兩件65元。（圖／業者提供）
▲不少品牌為了行銷，也選擇和超商合作，像是藝人炎亞綸投資的茶明載波，就和全家超商聯名推出商品，共創雙贏。（圖／業者提供）

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