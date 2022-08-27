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兒子跟女兒交往？爸直擊「2人公園親嘴」　網看完秒力挺

▲一名人夫發現自己的兒女在公園擁抱接吻，網友看完過程之後力挺。（示意圖/取自pexels）
▲一名人夫發現自己的兒女在公園擁抱接吻，網友看完過程之後力挺。（示意圖/取自pexels）

編輯中心/綜合報導

2022-08-27 13:13:59

基於優生學以及倫理上的觀念，我國民法限制有血緣的近親結婚，然而近日一名單親爸爸卻相當苦惱，指出自己離婚之後帶著兒子又再娶了一位單親媽媽，兒子跟老婆的女兒就變成兄妹，但日前卻撞見他們在公園的涼亭擁抱、親嘴，讓他好奇這樣未來是否會有擔憂，引起網友廣大討論。

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一名網友在臉書社團「爆怨2公社」代朋友發文，強調是真實發生事件，透露一名人夫在妻子過世之後，獨自拉拔兒子長大，後來再婚時兒子年僅十歲，然而對象也是一位單親媽媽，再婚時女兒7歲，因為彼此結婚之後，所以兒子跟老婆的女兒就變成兄妹，和樂融融的變為一家人。

「如今14年過去了，現在兒子24歲、女兒21歲，結果日前看到他們在家裡附近公園擁抱、接吻.....仔細問了之後才知道，原來2人在家互稱兄妹，到了外面就宣稱是情侶」讓該人夫擔憂的詢問「可以請問各位，這樣是可以的嗎？如果日後結婚會合法嗎？」

▲結婚。（圖/pixabay）
▲人夫透露女兒是再娶老婆與前夫所生，好奇這樣兩人可否結婚，引起討論。（圖/pixabay）
貼文一出，不少網友紛紛回應「夭壽喔！超完美吧！娘家婆家都是自己家」、「肥水不落外人田！超級優」、「兩人根本沒有血緣關係啊，為什麼不行」、「日本輕小說的題材，《我的女友居然是我的妹妹》」、「過年不用回娘家」、「還真的會有這種事情發生欸，我家也是這樣，只是我沒跟我姐在一起而已」。

然而也有專業網友解答「無血緣關係，法律或是倫理上都可以正常嫁娶」、「只要沒有收養關係就可以，有收養的話，必須辦理手續，終止收養關係」而從我國民法限制有血緣的近親結婚，包括直系血親、直系姻親、旁系六親等以內者都不得結婚，以文中的兄妹來看，彼此為血親之配偶之血親，並無血親或姻親關係，非民法之親屬，所以可以結婚。不過，若父母再婚時「收養」彼此兒女，就屬於二親等旁系血親，是法律上規定的「禁婚親」哦！

過去也真的曾經有案例，2007年12月12日上午將近10點整，「白米炸彈客」楊儒門與妹妹邱宇馨（楊儒門繼母與前夫所生的女兒）在基隆地方法院公證結婚，兩人互稱「妹妹」與「二哥」，並無任何血緣關係，在當時掀起不少話題。（編輯：張嘉哲）

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