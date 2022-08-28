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楊冪3度遭路人誤認！被叫錯名還要合照　她高EQ反應讚爆

▲楊冪錄製節目時，3度遭路人誤認成別人。（圖／翻攝自微博）
▲楊冪錄製節目時，3度遭路人誤認成別人。（圖／翻攝自微博）

記者李亞妮/綜合報導

2022-08-28 16:51:082022-08-28 16:52:11

中國女星楊冪因外型亮眼，還主演過多部戲劇，演技備受肯定之外，人氣也不斷上漲，近日她參加旅遊實境節目《花兒與少年》第4季，在鏡頭前展現不一樣的魅力，也在開播至今掀起不少話題。而在旅途期間卻3度被路人誤認成其他藝人，楊冪反倒不尷尬，以高EQ的自嘲方式，巧妙地化解，直率個性也獲得外界好評。

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在節目中，楊冪與其他夥伴準備餐點時，正坐在一旁守著鍋爐，這時一名老爺爺上前指著楊冪說：「她是劉敏濤，是吧？」將楊冪誤認為另一名班底，起初楊冪是露出錯愕表情，接著回答「是」，讓一旁的張凱莉急忙澄清：「不是，她是楊冪。」令爺爺驚訝不已。

▲楊冪被一名老爺爺誤認為其他藝人，她也用幽默方式回應，化解尷尬。（圖／翻攝自芒果TV YouTube）
▲楊冪被一名老爺爺誤認為其他藝人，她也用幽默方式回應，化解尷尬。（圖／翻攝自芒果TV YouTube）
這時，楊冪就發揮高EQ幽默的說：「你好，我是劉敏濤。」並將手指向正在一旁煮飯的劉敏濤本尊，開玩笑表示：「楊冪在那邊做飯呢，楊冪是最賢慧的那個，在那邊做飯呢。」逗趣的回應，也不禁讓人讚嘆她絕佳的反應。

▲有村民不斷誤認楊冪，但她也展現高EQ化解尷尬。（圖／翻攝自芒果TV YouTube）
▲有村民不斷誤認楊冪，但她也展現高EQ化解尷尬。（圖／翻攝自芒果TV YouTube）
不僅如此，楊冪又接著跟友人分享，在晚上洗完澡後，又被村民誤認成趙今麥，對方還要求合照，楊冪再度發揮幽默性格笑回：「我說不行，我說趙今麥太高冷了，不能合影。」

不過，被誤認的故事還沒結束，楊冪前往菜市場買菜時，再度被村民誤認成別人，對方還大喊：「美女，妳是楊明，怎麼不像呢？」她事後和其他班底還原整個過程，逗得大家哈哈大笑，還有人笑虧：「妳是萬變的是嗎？」楊冪也瀟灑回答：「千變萬變就是我。」高EQ的幽默回答，也再度圈粉不少人。

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