老婦按摩後竟發生肺栓塞！　醫警：「靜脈曲張」延誤治療恐發併發症

▲一般从事体力工作或是久站、久坐不大活动等的人，都很容易發生靜脈曲張的問題
我是廣告 請繼續往下閱讀
到底什麼樣的靜脈曲張是非治療不可的呢？陳榮堅表示，若已造成腳部潰瘍，且傷口不易癒合，甚至嚴重到有出血的狀況；或有比較嚴重的靜脈血栓，腿部很明顯看到有蚯蚓狀的樣子，建議每一至兩年要做一次心血管與肺部的檢查。
陳榮堅接著分享他過去所收治的案例，一名 40 多歲的女性，由於小腿脛前有個傷口總是好不了，看了很多間診所，也換了不同的藥，傷口都不見改善，後來甚至出現滲血的狀況，病患自認可能是糖尿病所導致，於是上門求診。不料經醫師檢查後，發現其實是靜脈曲張所引起的腳部潰瘍，透過手術處理好後，不到一個星期，原本兩個月都不收口的傷口便開始慢慢癒合。陳榮堅解釋，傷口要癒合必須要有良好的局部血液循環，血液要從動脈過去，再經過靜脈或淋巴回流；但當靜脈曲張嚴重時，靜脈的血液回流不良，受傷部位循環變得很差，因而導致傷口久久不能癒合。
另有一位大約 60 幾歲的病患，被送來急診時發現有肺栓塞，因病況嚴重需到加護病房接受治療，待患者病情稍微穩定時，醫師詢問後發現，原來發生肺栓塞前兩、三天，病患曾做過全身按摩，不料竟因此引發肺栓塞。陳榮堅解釋，靜脈曲張會引起血栓，平常可能沒有症狀或不適，但可能因為外力把某個小血栓往上推回心肺，就導致肺栓塞的狀況發生。
最後再次提醒大家，若有久未癒合的腳部潰瘍、腿部青根明顯看到有蚯蚓狀的樣子，建議一、兩年要做一次心血管與肺部的檢查！
本文經 外科醫師陳榮堅 臉書粉專《外科陳榮堅醫師——不藏私的漸健美園地》授權報導
延伸閱讀
家有50歲以上長輩要當心！ 「兩大致癌風險」就在你我身邊
患肥厚型心肌病的婦女「十次起死回生」！ 醫生：心臟覆律除顫器帶來的奇蹟！