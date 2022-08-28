疫情升溫，中秋烤肉泡湯？李秉穎：避開「1動作」就好

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中央流行疫情指揮中心指揮官王必勝表示，就算曾經染疫也可能再次確診，推估疫情會在9月中旬來到高點。因應本土疫情再度升溫，即日起加強3大措施：
1. 現行住宿式長照機構，持續篩檢跟給藥機制
2. 65歲以上社區民眾如有症狀，盡快篩檢以利用藥，降低重症死亡率
3. 鼓勵兒童接種疫苗，確保兒童重症患者的送醫順暢跟醫療資源充足
面對BA.5疫情再起，單日有機會突破3萬例，醫療應變組副組長羅一鈞表示，重複感染是接下來這波疫情的特徵，特別提醒：「兒童尚未完整接種疫苗，風險更高。」
疫情輕症感冒化還要1、2年
對此，衛福部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）召集人李秉穎，今在廣播節目受訪時也發表看法，他認為這波BA.5疫情「只是一小波」，雖然BA.5新冠變異株傳播速度快，但目前台灣的疫苗覆蓋率和自然感染率也不低，會有交叉保護作用，應較多輕症感染。
「就整體疫情看來，估計1、2年後，疫情才會步入輕症感冒化。」李秉穎指出，新一波疫情確診人數在最高峰時，相較平緩時的確診人數，應約會增10至20%，且就算這波BA.5疫情結束，也並非不會再有下一次高峰。他預估，今年冬天疫情還會上升，因為依國際經驗，疫情就是會依病毒變異一波接一波，未來新冠病毒一定會有新的突變。
中秋防疫還能烤肉嗎？
至於民眾最關心的9月10日中秋連假，遇疫情高峰還能烤肉嗎？李秉穎表示不必擔心，因觀察近3年來，疫情已經歷2次年節、母親節、端午節、中秋節等連假，過後疫情都沒有真正上升，且烤肉是在戶外且都是與認識的人烤肉，「除非是一直互相擁抱，不然病毒傳播很低。」且有感染也多是家族群聚感染，防疫上不用看得過於嚴重。
原文經「優活健康網」同意後轉載，原文為：疫情升溫，中秋還能烤肉嗎？李秉穎建議：避免「1動作」就免擔心
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=54947
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