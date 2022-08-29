維生素D成雙面刃？國衛院：老人長期服用恐增失智症風險

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國家衛生研究院分子與基因醫學研究所研究員莊志立今分享，團隊利用阿茲海默症小鼠的動物實驗及台灣健保資料庫的分析，發現阿茲海默症小鼠補充維生素D，反而加劇大腦的病變以及智能退化。
莊志立說明，研究團隊利用小鼠動物實驗發現，在維生素D充足的飼養條件下，阿茲海默症小鼠血液中維生素D的量明顯較野生型小鼠低下，然而在阿茲海默症病人及小鼠大腦中的維生素D受體蛋白量不减反增。
莊志立提到，表現位置與大腦造成神經病變的類澱粉老年斑重疊，顯示維生素D在細胞內的作用機制，已在阿茲海默症的病程中明顯改變，阿茲海默症才是造成維生素D低下的原因，維生素D受體蛋白竟然可以在缺乏維生素D的情況下，增加表現量，並且參與神經病變。
研究團隊進一步發現，維生素D受體蛋白正常會進入細胞核進行神經保護的基因轉錄工作，然而在阿茲海默症小鼠大腦中，維生素D受體蛋白卻在細胞質中與腫瘤抑制蛋白p53結合，並藉此促進神經細胞凋亡，若抑制p53則可減輕大腦的病徵。
莊志立指出，阿茲海默症小鼠若持續補充維生素D，非但沒有減輕其病程，反而加劇大腦的病變以及智能退化，因為補充維生素D進一步增加維生素D受體蛋白與p53的結合，加速大腦神經退化。
研究團隊與國衛院高齡醫學暨健康福祉研究中心執行長許志成合作，利用台灣健保資料庫進行分析，發現未罹患失智症的年長者若每年服用活性維生素D3（calcitriol）超過146天，其日後發生失智症風險是未服用者的1.8倍，若失智症患者每年服用維生素D3超過146天，其死亡風險是未服用者的2.17倍．失智症患者或年長者在維生素D的服用需求上，需考量增加失智症的風險，值得醫界進一步研議。
莊志立認為，台灣由於逐年增加的年長骨質疏鬆者及洗腎患者，需常規性的服用維生素D，然而研究警示失智症患者或年長者，長期服用維生素D3可能增加罹患失智症並死亡的風險，與目前大眾對維生素D的使用認知有明顯的反，期待未來能進一步釐清造成維生素D在大腦細胞中作用機制轉變的因素，提供醫師在失智症患者或年長者療程規劃的參考，讓民眾更能遠離失智症的危害。