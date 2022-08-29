口臭就是因為火氣大？醫指４大原因早檢查，養生茶飲助保養！

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中醫怎麼看火氣大？胡心瀕醫師表示，中醫看人體可分肝、心、脾、肺、腎五大系統（非臟器），火氣大指得就是肝火、心火，以及當中的胃火等較為旺盛，可能因生活、工作等各種壓力引起，也可能因飲食不佳或疾病所致。
西醫怎麼看火氣大？若從西醫的角度來看，可理解為身體某處正在發炎，也可能為某器官機能、代謝等正處於異常、過度反應，例如常見的牙齦發炎、出現腫脹就常出現口臭問題，而喉嚨痛前往檢查發現為喉嚨發炎，表現方式為腫脹熱痛。
息息相關，但非必然？胡心瀕醫師也解釋，口臭和火氣大可說是息息相關，不過並非必然的關係，火氣大或發炎未必只會出現口臭，也有可能出現其它問題；口臭也未必只在這樣的情況下出現，也可能因為其它原因所引起。
像是口乾舌燥、嘴破、牙齦浮腫、喉嚨痛、便祕、頭痛頭脹、長痘痘、身體很熱、容易出汗、情緒浮躁等，這些都是常見火氣大的症狀，但未必都會引起口臭。
口臭未必是因為火氣大？中西醫指常見４大原因！
口臭不一定是因為火氣大所引起，常見大致可從日常習慣、飲食習慣、一般疾病、嚴重疾病來看。
日常習慣：像是最簡單的沒有良好的刷牙習慣，或是平時都有在刷牙，但沒有使用牙線習慣，食物在牙縫中腐敗沒有發現，也會出現口臭。喝水量不夠、比較晚睡也有可能，這就有可能引起火氣大。而許多人習慣張口呼吸，也很容易會有口臭。而有抽菸習慣者自然也容易有口臭問題。
飲食習慣：常常吃炸雞、燒烤等重口味食物，胃火就可能較旺而形成口臭。喜好吃蔥、薑、蒜等辛香料，雖然適度適量是健康的，但也會有異味出現，且不只口腔，身體也較容易有味道。
一般疾病：一般疾病方面，如蛀牙、牙周病、牙齦發炎等常見的一般口腔問題，或胃潰瘍、胃食道逆流、慢性胃炎等胃部問題，鼻竇炎、鼻涕倒流、鼻塞等鼻腔問題，而鼻塞、鼻過敏也常是日人習慣張口呼吸的問題。
嚴重疾病：嚴重的疾病如鼻咽癌、口腔癌等，組織可能因病變而出現腐敗形成口臭，其它如糖尿病的酮酸血症、肝衰竭、腎衰竭等也有可能產生口臭及身體異味。
口臭先檢查再改善為佳，找出原因也助避免重大疾病！
綜合上述來看，口臭問題可能出自於火氣大，火氣大也有可能隱藏著重大疾病，不論是看中醫或西醫，若有相關問題，還是多鼓勵民眾先檢查勝於自行處理，在醫師檢查、詢問下了解是否有其他症狀，依各項根據及線索評估可能的確切問題，並針對根本問題進行治療，也改善口臭問題。
建議避免直接自行購買中藥針對降火氣改善、只買口腔芳香劑相關產品單純壓下口臭，或是聽說很好用的藥物、來路不明的藥物等，以免誤判、傷身、甚至因此忽略了重大疾病。當然，為了方便，若想嘗試先自行處理也是可以，不過若發現效果不彰時還是建議盡早檢查。
檢查方向中醫、西醫皆可，西醫方面初步可先至牙科或耳鼻喉科、家醫科等，若發現其它問題可再轉診至相關科別作進一步檢查。
先檢查後保養中西醫教常見情境喝茶養生！
經檢查排除嚴重疾病可能，胡心瀕醫師也建議可以依自己的相關症狀透過茶飲養生的方式吸收營養進行改善。像是一般而言，茶葉泡的綠茶就是相當不錯的選擇，具有清熱效果。脹氣、頭脹、頭痛的族群可選薄荷茶。晚睡、壓力較大、眼屎較多、工作時易頭痛者，可選擇決明子茶、菊花茶。喉嚨乾或痛、臉上長長痘痘者，可選金銀花茶或魚腥草茶。睡不好、嘴破等，可選蓮子心茶。
提醒民眾，在發現口臭問題先經過檢查，確認根本問題為何並治療，後續可再透過簡單的方式進行保養，如此一來更有助擺脫口臭困擾！
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