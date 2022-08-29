特企／興富發建設「鉑金愛悦」　夏日藝術饗宴獨獻七期

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張也2014年畢業於臺中教育大學美術系研究所。2011年報考臺中教育大學再進修，在雕塑創作近22年，對於雕塑創作的理念，是力行嘗試超越自我，打破其框架，探尋、思考未曾發表過之表現形式。至今舉辦過無數次展覽。因個性好動，所以不喜歡做重複雷同的工作，因此他從生活中找題材，多變的形式題材卻保有自己獨特的視覺風格，讓觀者從外在靜態之雕塑，引導內在視覺的動感。形成今日大家對張也所熟悉的［動勢性］風格。瞬間動態表現於雕塑、形成時間凝結於靜態之畫面，呈現視覺律動感之靜態作品「動勢性」作品也成為張也個人特有的符號風格。
在20幾歲就榮獲台灣雕塑重要比賽大獎，在雕塑界一路走來沒有承傳於任何雕塑老師，雖然沒傳承於任何門派，但所有從事雕塑創作者都是他的老師，因為他從觀察別人的作品中，自己研究、臨摹、嘗試慢慢體會各種技巧，轉化成為自己獨特的表現手法。2022年再次突破自己創作之表現形式，除了保有［動勢性］風格，更加入不同材質特性與質感之美！不只提升雕塑技術難度，也讓創作意涵更加完整貼切呈現於作品之中。希望帶給觀者是喜悅、正向、思考且專業的態度。
透過「建築與詩 夏日藝術饗宴」活動近距離的與雕塑家話家常，體驗一場由雕塑家帶來的生活美感哲學，活動現場並提供奢華品牌下午茶餐點，讓來賓體驗感受多層次的身心靈藝術饗宴。除了8/27(六)藝文沙龍雕塑鑑賞之外，9/3(六)、9/10(六)、9/17(六)、9/24(六)皆有舉辦特定層峰高端活動，內容豐富又多元，誠摯邀請您親臨現場，欲知活動詳情請洽接待中心現場。
鉑金愛悦獨獻七期 歌劇院旁2-3房
台中不一樣的新豪宅時代來臨！唯有真正做過星級飯店才懂得細膩的要求。興富發建設第一次網羅世界頂級酒店設計夢幻天團「pia interior」與英國「G.a design」豐富豪奢公設到居家設計出於頂級飯店設計團隊，打造「鉑金愛悦」讓家就像總統套房，門廳就像五星飯店。在接待中心案場可看見八間風格迥異別出心裁的樣品屋。pia量身訂製「極光」、「冰穴」、「月亮」、「暮光」四種大自然元素為發想的設計，擅長使用東、西方文化元素，調和美感比例，讓住戶在七期都會市心也能享有奢華度假氛圍。G.a則打造四種各具特色的城市風格設計，包括代表活力曼哈頓的「紐約」、結合工藝美學的「東京」、充滿英倫時尚、高訂精神的「倫敦」、以及浪漫細緻的「巴黎」，款款都是頂級旅宿體驗。並滿足二代置產、度假的無價生活！擁抱歌劇院，夏綠地公園，新光、大遠百的世界級生活！歡迎欣賞名家雕塑藝術品的同時，也來體驗一場不一樣的賞屋旅程！
接待中心：台中市西屯區台灣大道三段251號旁(大遠百旁)
貴賓專線：04-2255-8383
個案官網：https://reurl.cc/vd9g9e
活動專頁：https://bit.ly/3wvvaFs
「鉑金愛悦建築與詩 夏日藝術饗宴活動資訊」
活動時間：上午10:00至12:00
活動日期：8/27(六)
活動地點：鉑金愛悦接中心(台中市西屯區台灣大道三段251號 大遠百旁)