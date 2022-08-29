鹹蛋切開蛋白「全是粉紅色」？內行抖背後原因：這不能吃
鹹蛋有別於一般雞蛋的獨特口感，不只是吃稀飯時的最佳配角，平時下飯、入菜都相當合適，是不少人喜愛的美食之一，不過卻有網友分享，他近日食用鹹蛋前，意外發現某顆蛋白竟然呈現「粉紅色」，讓他當場嚇得不知所措，將眼前畫面上傳後掀起熱議，也有內行出面解釋原因。
一名網友在臉書社團「爆廢公社」分享一張照片，只見圖中桌上放著兩顆鹹蛋，不過其中一顆外貌明顯詭異，剖開後蛋白是呈「粉紅色」，與下方白色蛋白的鹹蛋相比，蛋黃顏色也較淺，原PO不禁直呼「第一次看到粉紅色的鹹蛋，是發生什麼事了？美到想拍下來...但應該是顆毒蘋果」。
貼文一出，眾多網友紛紛回應「那隻鴨子吃太多紅色火龍果了嗎」、「看來鴨子生蛋當下戀愛了」、「草莓口味的嗎」、「櫻桃鴨就是這麼來的」、「浪漫鹹蛋」、「確定這是蛋哈哈哈？差點以為是甜點」、「用玫瑰鹽醃的，高檔貨」、「鹹蛋也是有少女心的，跟Hello Kitty聯名」。
此外，有內行網友表明「跟據美國農業部網站上的說明，蛋白是『不透明』代表蛋體非常新鮮；再者蛋白呈現『透明無色』，則表示雞蛋正在老化。若出現蛋白呈現『粉色』或『珍珠色』，則表示已經受綠膿桿菌（Pseudomonas）影響導致腐敗，不能再食用」。我國衛生福利部也指出「綠膿桿菌普遍存在人類腸道及環境中，易侵犯抵抗力較差的族群，一旦感染容易在短時間內引發敗血症，及由敗血性血栓引起的壞死性感染，致死率約30～50%」。（編輯：張志浩）