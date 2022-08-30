名家論壇》膝關節／《神探大戰》看制度殺人如何成為怪物

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當年《神探》看一個人能見著他內心陰暗之處，不為人知的卑劣缺陷，見到行兇者的多重人格，探究心裡有鬼，疑心生暗鬼，最後引誘人們犯罪種植劣根性的那刻，整部片非常具有創意，甚至也拿了梵谷割耳來當另一種比喻，令人印象深刻。
《神探大戰》討論公權力的迫害成為真正的不公不義。整部電影時空橫跨21年，對照電影製作背景的2018年時空，要排除導演編劇韋家輝沒有明說的那個年代密碼，這些巧合並非意外插曲，推算一下等於這一切偏差歪斜的起點就是1997年。回歸中國之後的香港，從一開始就變了調。
故事敘述多年前的社會案件，因警方追求快速破案，使得真兇沒有被繩之以法，留下受害者家屬無止境的憤怒。而且被害者遺族家屬，內心失落挫折感，最後引爆成為另一個加害者社群。
如果說《神探》就是探究一個犯罪者的動機，那麼《神探大戰》則是討論犯罪者與執法者之間的那道模糊界線，是誰跨了界？公權力的傲慢與偏見，是不是也是另一種犯罪？
如同海報上面寫的：「最邪惡的魔鬼，最中意扮天使。」。至於台詞中也多次提到尼采說的那句話：「與怪物戰鬥的人，要小心自己不要變成怪物⋯⋯」；許多人也會接著引用本文後半段「當你望向深淵，深淵也同時在凝視著你。」
當警方徹夜未眠地與罪犯拼搏，執法者與犯法者的那道模糊地帶，我實在很好奇韋家輝在片中植入挑釁公權力段落，國家機器有看出那個「弦外之音」嗎？
上面這幾句話，大致上就能濃縮成《神探大戰》的濃縮摘要。加害者/受害者之間的身份轉換，是這套劇本的高明之處，韋家輝身為編導，不斷地向觀眾提出到底誰是真正的壞人？那些多數觀眾看到的反派，是被誘拐而成的阿修羅？還是巧奪天工的偽裝天使呢？
劉青雲維持原本《神探》中的癡癲發狂，在《神探大戰》中能夠瞬間模擬犯罪現場的種種線索讓他被封上神探美名，卻也因為脫序行為，讓警隊蒙羞，最後請他走路。
沒料到，多起冤案最後還是被他識穿蛛絲馬跡，並且最後串起逆轉情節。他與警隊蔡卓妍之間通力合作，保持了這作品的商業看點。難得迎接到了一部香江大片，很期待觀眾的解讀氣力，誰能跟誰戰到底、站到最後？癡癲能否翻轉體制？
電影整體瑕不掩瑜，即便節奏上無法媲美當年杜琪峰掌握的優雅，但確實表達出了當代港人對公權力的種種不信任與厭惡，或許這就是《神探大戰》的絕佳時代革命了。
●作者：膝關節／影評人
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