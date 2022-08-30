地雷食物吃出內分泌疾病！　醫學博士分享「一招」避免荷爾蒙失調

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荷爾蒙失衡影響健康德克薩斯州沃思堡（Fort Worth）的空軍伊拉克戰爭退伍軍人凱瑟琳（Katherine Lawrence），曾被診斷爲不孕症，但目前已有三個活潑健康的孩子。當時凱瑟琳被診斷出子宮內膜異位症，醫生強烈建議她切除子宮。後來她決心改變日常飲食習慣，過了一段時間，她的身心得到改善，不僅身體變好，病情更減輕至不需要切除子宮的程度。她的醫生對此嘖嘖稱奇，直呼「奇蹟發生」。
尼爾博士表示，「人們可能經歷多年的不孕症，或是子宮內膜異位症、痛經、多囊卵巢綜合徵、糖尿病，甚至是痘痘，卻沒有意識到解決方案可能很簡單。日常飲食習慣的改變，就可以讓所有事情步入正軌。絕大多數人甚至沒有意識到，荷爾蒙失調會導致健康問題」。
▲ 飲食習慣的改變，可平衡荷爾蒙分泌。（示意圖／Envato Elements）
如何避免荷爾蒙失調？食物中包含的激素，在女性生育和更年期、性激素分泌、平衡甲狀腺、二型糖尿病和調節新陳代謝方面，承擔至關重要的角色。
增加飲食中的膳食纖維，是尼爾博士推薦的其中一種平衡荷爾蒙的方式。研究表明，高纖維、低脂肪的飲食，可使女性荷爾蒙達到健康水平，從而降低罹患乳腺癌的風險，並幫助女性解決其他荷爾蒙相關問題。研究人員發現，在受控條件下改變飲食中脂肪和纖維含量的女性，其雌二醇水平降低10%至25%，雌酮、睾酮水平也同樣降低。
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