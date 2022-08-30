40萬人有「心臟未爆彈」醫揭心律不整5大症狀：猝死率暴增2.6倍

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40萬人有心臟未爆彈？ 心跳異常當心「心房顫動」心跳不規則不只要當心是「心房顫動」發作，還可能是中風、心肌梗塞及心因性猝死的未爆彈？中華民學心律醫學會理事長溫明賢醫師指出，心血管出狀況的的病人大多反映會有心悸、胸悶、覺得喘、呼吸困難、頭昏、疲倦等症狀。如果罹患心律不整等慢性病，未規律接受治療，病情未受良好控制，感染新冠後重症風險恐增加，原本疾病突然發作危險也大增。
溫明賢醫師指出，心房顫動是造成心血管疾病猝發最常見的原因之一，盛行率約2%-4%，推估全台約有30-40萬名病患，但多數有症狀病患為陣發性發作，心電圖並未檢查出心房顫動的發作，且年紀愈大發生率愈高，沒有及早治療將可能導致中風及心臟衰竭等疾病，嚴重的病人可能半邊肢體無法活動，呼籲民眾及早篩檢或使用智慧裝置，瞭解自己的心律健康。
心房顫動猝死率高2.6倍！ 研究揭4大風險因子
中國醫藥大學附設醫院內科系副院長張坤正醫師表示，「心因性猝死」近年來因名人事件而受到關注，全台五大醫學中心根據第一手院外心因性促死資料進行統計研究，結果顯示「SACAF」是四大猝死風險因子。
S代表sex（性別），特別指男性；A代表age，年齡小於65歲；C代表cardiovasculardiseases（心血管疾病），曾有心血管病史；AF代表atrialfibrillation（心房顫動），該研究並發表於國際期刊。
張坤正醫師提醒，如果有上述4種危險因子，發生嚴重心室頻脈與心室顫動甚至猝死的機率會特別高。其中又以曾經患有心房顫動的族群最要當心，他們相較於一般人的猝死機率高達2.6倍。
心律不整會有哪些症狀？ 規律治療避免心因性猝死
林口長庚醫院心臟血管內科張伯丞醫師說明，「心因性猝死」是指沒有特別病史，病人發生突然倒下的疾病事件且於1個小時內死亡，最常見的致病機轉之一就是心律不整，包括心房顫動與心室頻脈，曾有冠狀動脈疾病與心衰竭也是高風險族群
張伯丞醫師表指出，約7成心律不整患者會有心悸、呼吸困難、容易喘、胸悶、頭暈等症狀，患者容易感到心跳與平時不同，這時只要及時就醫診斷，病情得到良好控制，就可以遠離猝死。
心律不整主要使用心電圖偵測，雖然透過心電圖檢查便可確診心律不整。但有3成心律不整患者無症狀，沒有明顯不舒服，因此很容易疏忽自身狀況，如果未及時檢查診斷及治療，疾病很可能持續惡化。病患一定要按照醫師指示規律治療，才能預防心律不整與心房顫動所引發的併發症。
每6個中風1個與心房顫動有關！ 年紀愈長愈危險
台北榮民總醫院內科部心臟內科趙子凡醫師則指出，心房顫動是發生於心房的心律不整，導致心跳頻率不規則，嚴重時可能造成心房中的血液不正常流動而形成血栓，一旦血栓堵塞心臟血管就可能造成心肌梗塞，堵塞腦部血管時就會造成中風。
統計顯示，每6個中風患者就有1個與心房顫動有關，心房顫動患者平均中風風險更增加3-5倍，猝死機率也比常人高出2倍之多。80歲以上年長者中，大約每10位就有1人有心房顫動，如果患者有其他慢性病，例如糖尿病與高血壓等，心房顫動危險性就越高。
趙子凡醫師提醒，心房顫動無症狀患者，發生腦中風危險與有症狀病患相同。因此發現自己有危險因子，一定要到醫院心臟內科接受檢查，如果發現自己常常心跳不規則忽快忽慢，應盡快到醫院接受檢查。
5大風險族群易有心律不整！ 注意4大異常徵兆
心律不整與心房顫動可能造成重大生命威脅，但國人對其相關認知尚有待加強，全台29家醫院將從8月底起，陸續推廣心律不整講座，呼籲民眾一起「搭上心動列車543，遠離猝死好心安」。
中華民國心律醫學會呼籲5大危險族群，包括年齡較大的長者、有心血管疾病的患者、有家族病史者、擁有不良生活習慣的人及心衰竭病患，需注意4大異常徵兆，分別為「呼吸困難、頻繁心悸、不明原因胸悶胸痛及容易疲倦」，盡早就醫檢查治療，謹記「適量運動、健康飲食、壓力管理」3招預防猝死。
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