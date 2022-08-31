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腹主動脈瘤破裂致死率50%以上　四種人不可輕忽

腹主動脈瘤破裂致死率50%以上　四種人不可輕忽
腹主動脈瘤破裂致死率50%以上　四種人不可輕忽

健康醫療網

2022-08-31 09:31:00

【健康醫療網／記者陳蘊晨報導】張伯伯今年高齡65歲，有高血壓病史。近日因常感覺下腹部不時有鼓動的疼痛感，經家人勸說至醫院做電腦斷層檢查後，發現腹部有顆約11公分的動脈瘤。醫師以「微創主動脈支架手術」搭配「血管內固定錨釘」順利完成手術，術後無其他併發症、抽血指數也正常，當天手術完就可下床，隔天也順利出院，張伯伯不用再忍受莫名的疼痛。

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隨著心血管疾病的發病率日益增加，現代人越來越重視心血管的相關疾病。而「腹主動脈瘤」是心血管疾病中沉默的殺手，因其「多無症狀」，常是在健康檢查或意外發現而被診斷出來。可怕的是，腹主動脈瘤一旦破裂造成出血的致死率高達50%以上。新竹馬偕醫院心臟外科主治醫師林俊閔解釋，腹主動脈瘤多半來自於老化和潛在的高風險因子，有「腹中不定時炸彈」之稱。

何謂「主動脈瘤」？！

在討論腹主動脈瘤之前，林俊閔醫師先介紹「主動脈」，它是全身上下最大也是重要的一條血管，連接了心臟與全身動脈。因主動脈由三層結締組織組成，當管壁中的肌肉層退化而彈性疲乏時，動脈壁也就比較脆弱；此時，主動脈血流仍持續不斷的衝擊，最後形成局部性的膨大區域，當其直徑超過正常主動脈直徑的1.5倍，就稱為「主動脈瘤」。

依照主動脈瘤所在位置區分：在橫膈膜以上的主動脈瘤稱為「胸主動脈瘤」，以下就稱為「腹主動脈瘤」。根據研究指出，腹主動脈瘤的發生比例佔主動脈瘤病例約四分之三，而男性的發生率高過於女性。

小心！別惹「腹主動脈瘤」上身

林俊閔醫師表示，由於腹主動脈瘤大多數無症狀，通常是經由健檢或是其它病症檢查而發現。但隨著動脈瘤增大，可能引起腹部深層的疼痛感，尤其會在腹部、肚臍周圍、兩肋部或腰骶部等區域最顯著。

因此，若發現自己有搏動性腫塊、莫名腹部不適、長期消化不良等問題，就需及早尋求專業醫師診斷。林俊閔醫師強調，當腹主動脈瘤破裂時，會有難以忍受的腹痛，並深刻感覺肚子有血液流動，很快的會出現冒冷汗、低血壓、頭暈等狀況，嚴重時就會失去意識引起休克，死亡率極高。

高風險四類型

林俊閔醫師說明，形成「腹主動脈瘤」最主要的原因，多是動脈管壁退化導致。而出現腹主動脈瘤的高風險族群大致可歸納為4類型：

一、50歲以上高齡的人，其中又以男性居多。

二、長期有高血壓、高膽固醇、高血糖等「三高」的族群。

三、長期有抽菸、飲酒和作息不正常的人。

四、來自遺傳疾病或家族病史的族群。

微創手術「主動脈支架+血管內固定錨釘」治療

隨著醫學進步，治療的方式也有所改變。林俊閔醫師依據目前臨床治療說明，腹主動脈瘤的治療已從傳統開腹手術改為侵入性低的治療，現在多使用微創主動脈支架手術；以特殊的人工血管支架來強化脆弱的主動脈管壁，降低血液流入主動脈瘤，使主動脈瘤慢慢地萎縮。

林俊閔醫師強調，由於患者多是年紀大且礙於血管的自然收縮，在置放主動脈支架的時候，會輔以血管固定錨釘，提高治療效果；其原理就是利用小螺絲釘將人工支架與主動脈血管壁緊密鎖上，減少支架位移等併發症，療效跟著加倍。術後仍建議要控制三高、戒菸戒酒，才能避免支架位移確保治療成效。由於腹主動脈瘤破裂死亡率極高，建議民眾定期健檢，若能提早發現便能介入治療，避免突然破裂造成憾事。




資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=53030

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