肋骨骨折最新治療　微創固定改善生活品質

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過去胸部創傷、肋骨骨折的病患，礙於醫療科技的限制，往往不會進行手術，而是讓肋骨自行痊癒。由於肋骨未被固定，所以即使是輕微的動作如：翻身、走路、打噴嚏、咳嗽等，都還是會產生劇烈疼痛，大大影響病患的睡眠品質及生活作息。為了降低疼痛感，過去許多病患只能降低身體活動幅度，避免拉扯到斷裂的肋骨，或是長時間使用止痛藥、鎮定劑來緩解疼痛；這也造成過去肋骨骨折的病患恢復期較長、較容易使用過量止痛藥的情形。
國際最新治療 微創手術固定斷裂部位
近幾年在肋骨骨折方面，出現了全新的治療方式。在「台灣高階肋骨骨折微創手術進階課程」中擔任主講師的胸腔外科林聿騰醫師分享，目前最新的「肋骨骨折微創固定」技術，透過精準術前定位來進行傷口規劃，再以微創固定手術來固定斷裂肋骨。可以減少肌肉破壞、減少疼痛、降低止痛藥與鎮定劑的劑量，連帶減少呼吸器使用的時間與病房住院天數、降低感染肺炎的機率，更能避免肋骨癒合時可能造成的胸廓變形。林聿騰醫師表示，使用「肋骨骨折微創固定」手術，隔天就可以下床活動，不用像以前躺在床上好幾周，病患能提早出院並回歸正常的生活。
「肋骨骨折微創固定」 大幅改善病患生活品質
林聿騰醫師說，現代人對生活品質的要求，使得醫療不再是追求消極的癒合；病人疼痛的減少、睡眠品質與情緒的改善，也是目前治療的主要目標之一。使用「肋骨骨折微創固定」手術是近幾年的趨勢，台灣壯生醫療器材股份有限公司已連續三年舉辦「肋骨骨折手術基礎課程」，讓台灣醫師了解並熟悉肋骨手術；今年第四屆「台灣高階肋骨骨折微創手術進階課程」的舉辦，希望可以讓國內外科醫師，對於肋骨骨折新型態的治療方式有更進一步的掌握。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=54956
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