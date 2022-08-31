蜜中極品「麥蘆卡蜂蜜」　可抗菌、抗氧化、修護肌膚

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保養品業者品牌總監Alice表示，自己曾在紐西蘭讀書，才知原來「麥蘆卡蜂蜜」堪稱紐西蘭的國寶，源自於「野生麥蘆卡樹的花朵」，而其產量非常稀有，只佔全球蜂蜜的1%，麥蘆卡（Manuka）是一種紐西蘭獨有的樹種，當地的毛利人發現麥蘆卡的葉子和嫩莖對敷在傷口上可以幫助傷口消炎和癒合，有修復肌膚的效果。
直到19世紀中期，歐洲人引進義大利蜂，讓紐西蘭有了養蜂業和蜂蜜，當時帶有尤加利香氣的麥蘆卡蜂蜜起初不受到歡迎，直到後來研究發現，飲用過麥蘆卡蜂蜜的乳牛擁有較高的抵抗力，此時麥蘆卡蜂蜜的保健作用才開始被注意到。
科研機構也因此開始對麥蘆卡蜂蜜進行專門研究，根據1991年紐西蘭Honey Research Unit的研究指出，麥蘆卡蜂蜜含有比一般蜂蜜更多的生物活性物質，因此麥蘆卡蜂蜜具有比一般蜂蜜優異的抗菌力、抗氧化力，因此，麥蘆卡蜂蜜也被稱為「蜜中極品」，Alice補充，紐西蘭也因此規定不進口其他國家的蜂蜜，只能出口自家產的蜂蜜，而麥蘆卡蜂蜜對肌膚好處很多，首先它具有良好的抗菌效果，能改善異位性肌膚炎及痘痘肌，幫助表皮快速修護，還能舒緩肌膚，平衡肌膚的酸鹼值，提供肌膚滋養、補充肌膚水份。
想以麥蘆卡蜂蜜挽救受損肌膚嗎？正確保養步驟這樣做
今年夏日，溫度一度飆破40度高溫，人人躲在室內吹冷氣，而溫差極大的環境，容易引發肌膚乾燥發癢，且口罩與化妝品更容易讓悶熱的臉部堵塞毛孔，變成口罩痘痘肌，痘痘如果沒有照顧好，嚴重會使肌膚傷口潰爛，或痘痘面積越來越大，Alice表示，這時就適用麥蘆卡蜂蜜的保養品。
Alice指出，市面上已有品牌引進稀有的紐西蘭麥蘆卡蜂蜜，並透過精煉，研發出臉部與身體保養品，且經過研發人員多次的研發測試，終於找到最適合台灣人膚質的配方，另外添加由衛福部核可的繖花醇、神經醯胺，具調節油脂、抗菌的效果，不論是敏感肌或是混和性肌膚皆適用，質地亦適合台灣天氣，不會太過黏膩又能達到想要的保養效果。」
若想使用含有麥蘆卡蜂蜜的保養品，Alice說明，保養程序是可先以「添加麥蘆卡蜂蜜的調理化妝水，濕敷後於全臉輕拍，讓肌膚先喝水，再塗上麥蘆卡蜂蜜修復精華液，肌膚如果過敏泛紅嚴重時，可搭配該化妝水濕敷，最後一道程序是抹上麥蘆卡蜂蜜保濕臉部乳液，乳液可讓肌膚鎖住水份，另外麥蘆卡蜂蜜身體乳液可以做日常身體肌膚保養，敏弱肌可安心使用，洗完澡後搭配全身按摩紓緩一天的疲勞。」
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=54974
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