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西畑大吾純真惹人愛　《末日救世主》導演讚：他像潤滑劑

▲傑尼斯偶像團體「浪花男子」的成員西畑大吾，出演《末日救世主》獲得導演大讚。（圖／采昌國際多媒體提供）
▲傑尼斯偶像團體「浪花男子」的成員西畑大吾，出演《末日救世主》獲得導演大讚。（圖／采昌國際多媒體提供）

實習記者黃沛晴/綜合報導

2022-09-01 12:30:00

西畑大吾今年25歲，為傑尼斯事務所旗下團體「浪花男子」的成員，他在日劇《多謝款待》中飾演杏的次子，兩年後又在電視劇《阿淺》當中，飾演宮崎葵的次子，有女明星的「次子專業戶」之稱。西畑大吾也是傑尼斯現役成員中，唯一兩度演出NHK晨間劇的演員，演技更是備受肯定。這次他出演日本喜劇片《末日救世主》，純真惹人愛的性格以及壓倒性的喜劇天賦，獲得導演大讚，並將他比喻為「潤滑劑」。

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▲西畑大吾在《末日救世主》中飾演大學生「入間啓太」。（圖／采昌國際多媒體提供）
▲西畑大吾（左一）在《末日救世主》中飾演大學生「入間啓太」。（圖／采昌國際多媒體提供）
日本動作喜劇《末日救世主》，即將在9月2日於台灣上映，片中西畑大吾飾演軟弱卻心地善良的大學生「入間啓太」，某日他在東京街頭被流氓纏上，最後被「末日戰士勝平」即時解救，為了報答勝平的救命之恩，他好心收留對方，沒想到住處卻陸續被其他末日戰士們霸佔入住，進而發生一連串令他哭笑不得的故事。

▲日本動作喜劇《末日救世主》，即將在9月2日於台灣爆笑上映。（圖／采昌國際多媒體提供）
▲日本動作喜劇《末日救世主》9月2日在台上映。（圖／采昌國際多媒體提供）
《末日救世主》的導演平野隆，也看中西畑大吾的演技潛能，他表示：「西畑很懂得掌握演技之間的留白，我想他應該憑直覺就知道，那些留白正是帶來喜感的瞬間。」平野隆也透露，對大家來說西畑就像「潤滑劑」一樣，是劇組裡最成熟的人，也為這部無法無天的搞笑電影帶來一股溫和的安全感，讓人感覺很放鬆，成功燃起觀眾的笑點。

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