▲ Ionex 3.0 期中成績單出爐！同場新推 S7 Keyless 購車優惠最低 55,000 元可入手

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縱使受到超乎預期的疫情影響，但 Ionex 3.0 在短短的一年半時間內，迄今已在全台佈建 1,533 個換電站，積極朝向 2,000 座目標快速前進。其中有高達 1,098 站分佈於人口最密及的六大都市，台中市約佔 30%（324 站）、新北市 25%（275 站）、高雄市 17%（190 站）、桃園市 10%（111 站）、台南市 9%（97 站），與台北市 9%（101 站）；六都以外的縣市同樣重視，目前也已經佈建了 435 站，包括在西部地區的 354 站、東部地區的 79 站，以及離島的 2 站。
Ionex 3.0 也積極針對六大知名觀光路線佈建換電站，全台海拔最高的高山、熱血騎士最愛挑戰的中橫路線、美景聞名國內外的環潭公路、阿里山賞櫻與奮起湖之旅、墾丁大街及龍磐公園秘境等皆可看到 Ionex 3.0 換電站，連位居離島的小琉球換電站建設的腳步也沒停歇。從南到北、從高山到離島，積極擴增的換電站期望給予 Ionex 3.0 騎士出遊電力支援。
從生活模式出發打造電網
1,533 個換電站中，有超過 88% 換電站集中在賣場、連鎖商場、超商、餐廳等消費者經常性購物的場域，且考慮到多數車主都是從油車轉到電車，更有將近 6 成的便利換電站設置在傳統機車行中。讓車主無需改變既有的騎乘路線繞路換電。
透過貼近民眾生活習性的換電站佈建思維，車主們可在「最短的時間，換到滿電的電池」，便利換電站的滿電服務率是 99.5%、大型換電站滿電服務率是 99.8%，整體的滿電服務率達 99.6%，也就是騎士在每 1000 次的換電裡，有 996 次都是換到滿電的電池。Ionex 的換電服務，得到顧客近九成的高滿意度。
S7 Keyless 加碼 6,000 元購車金 最低 55,000 元就可入手
繼 i-One 都會版推出購車折抵 6,200 元購車優惠後，Ionex 3.0 再度針對 S7 Keyless 推出 6,000 元購車金購車優惠，扣除政府相關補助之後，原價 88,800 元的 S7 Keyless，最低僅需 55,000 元就可入手。