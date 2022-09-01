百萬以內，Luxgen首款純電休旅n⁷初亮相，線上招募並結合NFT活動起跑

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千呼萬喚始出來，Luxgen新世代純電休旅n⁷源自於裕隆集團與鴻海集團合資的研發中心鴻華先進打造的原型概念車Model C發展而來，以「推動純電交通真正普及」為核心設計理念，端出不到百萬輕鬆入主的震撼價格，且在2022年10月15日(六)前只要在線上預繳千元，就能率先成為「n⁷純電代言人」，獨享優先交車等多項限定專屬禮遇，是您搶先擁有第一台電動車最好的機會。
Luxgen n⁷的命名展現了品牌同時賦予新能源車系「傳承」與「創新」的雙重期許，延續全車系的編成脈絡，「n」代表了Next跨世代、Natural自然共生、Navigator領航者等意涵，「7」則有別以往，除了彰顯級距，更改以次方標註呈現，呼應新世代車系的無限潛能。Luxgen n⁷整合了國內外頂尖電動車供應鏈共創模組化平台，打造電動車全新高標，實現「世界同步、台灣優先」的全新策略模式，帶給台灣在地消費者瞄準國際市場的最高品質產品，尤其能獨享第一手入主的尊榮特權；外型延續Luxgen「以風塑形」的設計理念，不僅車身線條簡約時尚，更在性能與節能間找到最佳平衡點，搭配後驅配置、加速度隨呼隨至的純電動力系統，真正帶給您純電世代獨享的嶄新駕馭體驗。未來Luxgen 將持續揭露更多產品設定的全新亮點，Luxgen敬邀大家即早註冊卡位成為「n⁷純電代言人」，在官網《n⁷純電代言人》專案活動頁面中優先收到陸續解鎖的第一手開發日誌。
全民共創純電未來 10/15前預繳千元卡位拿好禮 再享專屬NFT車證
為了邀請全民共創純電交通的美好未來，Luxgen新世代純電休旅n⁷即日起至2022年10月15日(六)止的首波會員專屬招募計畫，不但給予「n⁷純電代言人」領先全球市場交車的機會，配合全新世代產品的推出，Luxgen也特別創新服務模式，未來於官網導入會員獨享的移動服務商城LUXLIFE，透過線上透明化服務流程，讓未來訂車、買車變得更佳純粹、簡單；此外，保修、雲端OTA車聯網APP的購買與充電儲值服務都將通通整合在此讓您一指搞定，消費還將有機會累積裕隆集團的紅利點數，讓您折抵裕隆集團關係企業與合作夥伴陸續新增的各種嚴選商品服務。
另外，此次活動期間搶先預繳千元消費者將獲得於2022/10/20(四)後鑄造專屬NFT的資格，並成為品牌「n⁷純電代言人」權利包含：第一手開發日誌和最新通知消息、搶先試駕體驗、優先選購權、首批交車權、限量仕樣選擇權、再抽限量大禮，未來這張NFT也將成為您此部新世代純電休旅n⁷專屬的私人車籍身份憑證，從出廠開始，包含原廠檢修履歷、零配件更換選購紀錄與事故出險資訊通通透過去中心化的多方加密技術進行擔保，讓愛車更加保值！首批生產的Luxgen n⁷最快預計於2023年下半年起陸續交車，越早註冊，越有機會預約成為第一批車主。若有興趣的朋友可至Luxgen官方網站：https://bit.ly/3Q5AC91註冊。
Luxgen n⁷亮相後，依照上述最快交車時間推算，距離正式發表應該還要再等一段時間，先前在鴻海科技日中表示這款以Model C平台開發的純電休旅車，除了價格要壓在百萬內外，更定出0-100km/h加速僅需3.8秒，續航力達700km之遠超當前多數電動車的高規格，然而這除了讓眾人更加期待外，不免對其在此壓縮的時間內，要迅速開發出如此低價有高規格的電動車，是否真能最快在2023年下半年就開始交車，持保留態度，屆時若依照計畫實踐，真能夠在如此短的時間內推出破壞市場規格的全新電動車，某種程度也算是一種台灣奇蹟了。