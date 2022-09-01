刮鬍刀最好別放在浴室！刮鬍子６原則防發癢、受傷、感染。

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刮鬍子的最佳時機？首先是刮鬍子的時機點，曾奕騰醫師表示普遍建議在洗臉、洗澡等清潔後，除了一般洗澡的溫熱水可讓鬍鬚根部軟化，更有利刮鬍子外，也可減少因受傷、皮膚表面的細菌和髒汙等趁虛而入。相反的，自然不建議洗澡前、洗臉前、甚至運動流汗後刮鬍子，以免提升受傷感染的機會。
沒有刮鬍泡怎麼辦？刮鬍子時也建議使用刮鬍泡、刮鬍霜等產品輔助，可以減少皮膚受傷、刺激的機會。而若是身邊沒有這類產品，可先用溫水清洗臉部並軟化鬍鬚根部，或是用微溫的濕毛巾濕敷約1分鐘，也可達此效果。
「先」順著刮比較好？刮鬍子的方向，有人習慣逆著刮較乾淨，有人認為順著刮比較好，對此曾奕騰醫師建議「先」順著刮。醫師解釋，逆著刮雖然較乾淨，但較硬、較長的鬍子容易卡刀片、傷到皮膚；順著刮則較安全，但較不乾淨，那麼可先順著將鬍子削短、然後再逆著把鬍子刮乾淨，如此可避免前述兩種缺點。但要留意逆向刮鬍子，較容易造成鬍子斷裂刺進皮膚，形成鬚部假性毛囊炎，也有較高機會在過程中傷到皮膚，需要特別小心，如果刮到一半卡住，應避免硬刮。也建議避免刮鬍子的時候把皮膚拉得太緊，造成鬍鬚根部過短刺進皮膚，也會形成鬚部假性毛囊炎。
刮完鬍子常發癢、不舒服？醫：刮鬍刀也要妥善清潔收納。
用完沒洗小心細菌感染：曾奕騰醫師也指出幾個常見的NG行為，提醒手動刀片如果生鏽或變鈍應立即汰換。刮完鬍子後，不論是手動刮鬍刀或電動刮鬍刀，都務必即刻清洗並晾乾、風乾，否則相當容易滋生細菌、增加後續使用時細菌感染的風險，這或許也就是為什麼許多人認為自己明明就好好的刮，但還是容易發癢、感染的原因之一。現在電動刮鬍刀也有很多可以直接用水清洗，但也要注意清洗時應把刀頭拆開沖洗內部，若只沖洗外殼，鬍渣、皮屑於內部一樣會滋長細菌，也要定期使用專用清潔液做徹底清潔。
刮鬍刀盡量別放浴室：也提醒刮鬍刀洗完後，擺放位置還是避免放在浴室為佳。雖然此處是最方便也最常見的擺放位置，但這地方也容易因為潮濕而滋生細菌，且即便現在的刮鬍刀大多不易生鏽，但過度潮濕也還是會有生鏽的可能，刮傷皮膚再所難免的情況下，除了容易細菌感染，也增加破傷風的風險。
畢竟是刀片，相較其它衛浴用品容易形成傷口，不過好在體積小，建議可帶回房間妥善收納，也可先用吹風機、電風扇先吹乾，存放於乾燥通風的陰涼處是重點。抓好刮鬍子的時機、方法、妥善清潔及收納，更有助避免發癢、受傷、感染！
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