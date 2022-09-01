打造職涯第二曲線！《影響力講堂》助上班族打造個人品牌

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如何將創業技巧運用在個人職涯規劃與發展上？一勢職人聯合創始人Michael有多年創投及孵化的經驗。他與觀眾們分享，因為看到許多好友面臨中年轉職的危機，讓他意識必須與時俱進，提早為自我職涯發展制定Plan B，在不離職的前提下創業，打造自己的個人品牌。
個人IP打造前 Michael 給大家三個建議：首先是找出自身定位，接著一定要思考商業模式，如何讓產品變現，最後則是從最簡單的寫作開始。具備這些基礎加上長期累積，必定能打造亮麗名號!
國際職涯策略規劃師-莊仁山表示，VUCA時代職涯變得更難以預測，我們該採用V(Vision願景前瞻 )、U (Understanding 洞察理解)、C (Clarity確信堅持)、A(Agility敏捷開放)策略，洞察自己的天賦熱情並設定未來目標與願景；即便遇到挑戰，也能保持開放心態，調整自己的步伐，堅信自我達成目標！
佐邊茶水間&理想生活設計創辦人Zoey以自身成功經驗分享，個人品牌不僅能拓展交友圈、展現自己的專業，更可能孵化出穩定獲利模式。她從斜槓經營個人品牌，到成功成為全職創業者。從品牌定位、選對戰場，到建立獲利模式，制定相應的行銷策略等，不藏私分享8個打造個人品牌藍圖Roadmap必要元素。最後更鼓勵大家，不管你現在如何，都建議開始建立個人品牌，為自己創造更多可能！
三位不同領域的主講人同時談到在快速變動的時代，更要提前規劃職涯。影響力教育基金會近期推出職涯領航員活動，透過自我覺察力、個人品牌力等課程，讓大學生及職場新鮮人認識自我、建立個人品牌，影響力教育基金會目標成為大家的職涯領航員。
影響力教育基金會執行長也是知名人力資源專家黃至堯博士提醒大家，區塊鏈去中心化的概念逐漸改變了許多商業運作的模式，職場關係也從勞動雇傭變成平行協作，產生了大量的自由工作者。人才不一定需要組織, 但組織卻不能沒有人才。因此建立個人品牌一定要趁早，也就是屬於你個人獨一無二的影響力。個人品牌的打造需要長期積累，如創業般有節奏的把自己推銷出去，等積累到一定程度，能量就會爆發。基金會將持續邀請這幾位品牌達人老師，如10月份Zoey老師及2023年3月Michael老師都會開設相關課程，幫助大家儘早打造屬於自己的個人品牌。