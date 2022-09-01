特企／臺中業者攜手VTuber　推動全臺最大規模共同行銷

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經發局長張峯源帶領Vtuber虛擬主持人與在場貴賓齊聲高喊「伴手禮！拚經濟！」張局長更表示，振興經濟是市府團隊現階段要務，經發局與各局處間分進合擊，自七月起陸續辦理多場展銷活動，包括臺中伴手禮元宇宙伴隨你、臺中糕餅特色伴手禮豐原展售會、臺中好甜、捷運百大店家夏日購等，一系列活動就是要跟大家拚經濟。
工策會表示，本次「臺中伴手禮 元宇宙伴隨你」網路人氣票選獲頒前十名「特賞好禮」業者為旅禾泡芙之家、向陽房、巧遇農情、法布甜、黑色小白兔、薔薇森林、小林煎餅、歐客佬精品咖啡、松園食品、蜜友冰棒。獲頒「最佳好禮」業者為臺中區漁會、木匠兄妹木工房、福壽實業、金匠食味廚房、ㄛ店o.shop、犂記阿犂伯、不二糕餅、嘉味軒、阿聰師、陳允寶泉。中秋佳節將至，工策會邀請民眾踴躍訂購、力挺臺中伴手禮。
接下來即將迎接重頭戲9月「臺中市十大伴手禮」與10月「臺中購物節」，邀請伴手禮店家踴躍報名參加比賽並加入購物節特約店家，也歡迎民眾上網追蹤「臺中市十大伴手禮」粉絲專頁，一同支持在地優質好禮，並掌握最新活動訊息。
「臺中市十大伴手禮」粉絲專頁連結網址：https://www.facebook.com/taichungtop10gifts/