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特企／《跑跑卡丁車：飄移》　展開Global Racing Test！

▲NEXON旗下《跑跑卡丁車》系列跨平台新作《跑跑卡丁車：飄移》今日宣布於即日起上午9點至9月6日晚間9點展開全球跨平台的「Global Racing Test」。（圖／品牌提供）
▲NEXON旗下《跑跑卡丁車》系列跨平台新作《跑跑卡丁車：飄移》今日宣布於即日起上午9點至9月6日晚間9點展開全球跨平台的「Global Racing Test」。（圖／品牌提供）

本報訊

2022-09-01 18:17:08

NEXON旗下《跑跑卡丁車》系列跨平台新作《跑跑卡丁車：飄移》今(9/1)日宣布於即日起上午9點至9月6日晚間9點展開全球跨平台的「Global Racing Test」，詳細的新聞內容請參考以下說明。

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本次刪檔公開測試橫跨台灣、韓國、日本、北美、歐洲等地在全球同步展開，沒有條件限制，任何人皆可參加。於本次刪檔測試中，將擴展開放使用裝置手機雙平台，玩家們將可透過PC(NEXON平台啟動器)、家用主機(PS4、Xbox One)以及手機(Android、iOS)等多樣化的平台，輕鬆地與全球賽車手們一同享受充滿緊張感的競速。(因平台限制，iOS測試者限額1萬名，玩家可多加利用PC等其他平台進行遊玩。)

《跑跑卡丁車：飄移》為即將上市的全球版本做更完美的事前準備，將透過本次「Global Racing Test」提供跨平台與手機的跨平台遊戲體驗，進行全面的優化系統。特別是在本次測試中新推出道具、競速模式的AI配對，還有可以提升車輛效能的車輛升級系統。以及，為了讓新手玩家們學習進階技巧，駕照系統也新增了L3等級的難度讓大家挑戰，通過駕照的關卡也加入了大量的獎勵，請務必親自體驗。

此外，遊戲中還開放了可以查看自己的遊戲紀錄以及參與遊戲逐漸累積的「進度」系統等，相較於先前測試增加了許多的新內容。於「Global Racing Test」期間，只要登入遊戲或完成各種遊戲內容挑戰，將可搶先體驗「計程車司機 布羅帝」、「怪盜 葛瑞絲」角色以及「夜鷹」卡丁車等豐富的遊戲道具。

《跑跑卡丁車：飄移》是一款採用4K UHD高畫質與高解析度提供流暢行駛體驗的賽車遊戲。透過較量駕駛實力的競速賽模式與充滿緊張感的道具賽模式可以享受到驚險刺激的賽車，遊戲內的塗裝系統等高度客製化功能，則可以讓玩家打造出屬於自己獨一無二的卡丁車。

更多《跑跑卡丁車：飄移》的最新資訊與活動內容，歡迎至官方網站或粉絲團查看。

《跑跑卡丁車：飄移》Global Racing Test：https://tw.nexon.com/kartdrift/zh/globalracingtest
《跑跑卡丁車：飄移》事前預約：https://tw.nexon.com/kartdrift/zh/event/20220818/preregistration

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