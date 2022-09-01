產官學界攜手響應　交通安全月正式啟動

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王國材強調，交通安全改善一直是交通部責無旁貸之工作，今年透過七大構面，包括管考加強，每月公布道安數據及成立道安提升行動小組，由專家學者提供改善建議、辦理易肇事路段的路型、標誌、標線改善外，並檢討行人安全所需設施、機車駕訓補助名額增加至2萬名、訂定外送員安全指引、落實規範外送業者訂定外送危害防止計畫、大型車整合式主動預警輔助系統等、酒駕有罪判決從嚴認定易科罰金及假釋條件依法從嚴審核、初犯肇事致人重傷或死亡沒入車輛、酒駕及拒絕酒測再犯累計期限延長為10年、提高同車乘客罰鍰、酒駕行政裁罰未繳納將優先強制執行、推動飲酒場所提供酒後代駕機制等。
而在修法嚴懲方面，則包含電動自行車納管、汽機車不停讓行人、落實違規記點等、推動四季交安專案、增設路口科技執法設備、恢復區間測速及發展國中小及高中5階段交通安全教育課程模組、增訓路老師、擴大公車進校園等，持續精進各項交通安全措施。
交通部表示，在「離不開網路」的時代，線上宣導呼籲也不能少，因此，企業團體透過社群媒體、官方網站等自媒體發布宣導訊息，發揮品牌影響力，盼「粉絲們」也更重視交通安全。今年參與響應的企業產業多元，有55688代駕、台灣大車隊、全球快遞、Gokube、Lalamove、USPACE、WeMo Scooter、Zipcar、永慶房屋、宏碁智通｜停車大聲公、和安保險代理人、和泰汽車、iRent、和運租車、旺旺友聯產物保險、長頸鹿美語、格上租車、國泰產險、悠遊卡、新安東京海上產險、遠創智慧、中華民國道路協會、台北中安扶輪社、台北市交通文教基金會、台北市交通安全促進會、台灣酒類飲料協會、中華車會、台灣酒與社會責任促進會、純青基金會、國際青年商會中華民國總會、臺灣酒駕防制社會關懷協會。